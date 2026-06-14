Il “capolavoro” degli studenti-apprendisti: un esercizio di personal branding

Le parole anche nella scuola di Valditara non sono mai innocenti. Il “capolavoro”, storicamente, è l’opera che l’apprendista presentava alla corporazione per essere ammesso al rango di maestro. Una parola che rivela un’idea precisa dell’educazione
Gli studenti che tra pochi giorni affronteranno la maturità sono stati invitati, il ministero dice “vivamente consigliati” (formula che nella grammatica scolastica significa obbligati senza che nessuno se ne assuma la responsabilità) a caricare sulla piattaforma Unica, dentro il loro E-Portfolio, un prodotto che ritengano rappresentativo delle competenze acquisite. Un podcast, una ricerca, una foto, un torneo di pallavolo, un’esperienza di volontariato, a dir la verità davvero La Qualunque, che