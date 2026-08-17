Prima avrebbe ucciso l’ex compagna e poi si sarebbe tolto la vita. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Venezia, i corpi di Tania Terrin, di 39 anni, e di Dino Keber, 43 anni, sono stati ritrovati nella tarda serata di domenica, rispettivamente nelle due abitazioni di Camponogara e Dolo, entrambi in provincia di Venezia. Le forze dell’ordine, che mantengono uno stretto riserbo sull’accaduto, hanno confermato il ritrovamento.

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Forastefano uccisa nella notte nel Cosentino, fermato il compagno a Bari

Redazione

Dalle prime ricostruzioni sembra che Terrin sia stata soffocata nel giorno di Ferragosto. Keber, rientrato nella sua casa di Dolo, si sarebbe ucciso. Sempre secondo quanto ricostruiscono le cronache locali, la donna aveva già denunciato l’ex compagno dopo la fine della loro relazione, anche il questore di Venezia avrebbe emesso un ammonimento nei confronti di Keber.

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Il femminicidio non è un caso isolato ma il prodotto di un sistema di potere

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quello che sembra un altro femminicidio. Il ritrovamento del corpo di Terrin arriva poco dopo la notizia della morte di Ornella Forastefano, 46 anni, lasciata in condizioni gravi davanti all’ingresso dell’ospedale di Trebisacce, nel Cosentino, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. E dell’accoltellamento di Maria D’Alessandro, 76 anni, nel pomeriggio di Ferragosto, mentre era in casa con il marito Faustino Cardillo, che poi avrebbe tentato di uccidersi con lo stesso coltello, procurandosi ferite per le quali è stato ricoverato.

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