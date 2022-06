In occasione della giornata di apertura del Trame Festival che si tiene a Lamezia Terme dal 22 al 26 giugno, Sabrina Pisu ha raccontato la figura di Letizia Battaglia e a seguire è stata protagonista del reading di Attilio Bolzoni “Il novantadue con lo sguardo di Letizia. Letizia My Love”.

Intervista a Sabrina Pisu al Trame Festival

Trame Festival

Trame è il festival dei libri sulle mafie che si tiene a Lamezia Terme ogni anno a giugno e giunge alla sua undicesima edizione. Il tema di quest’anno è Novantadue. L'italia di oggi trent'anni dopo le stragi e «nasce riflettendo su 2022 e i 30 anni dalle stragi», ha detto durante i saluti di apertura il direttore artistico Giovanni Tizian.

«La fine della prima Repubblica, tangentopoli, l’attacco di Cosa Nostra allo stato. Fatti le cui conseguenze sono tangibili ancora oggi – ha aggiunto Tizian – Questa edizione vuole essere una riflessione sulle evoluzioni dei fenomeni criminali, su come questi siano cambiati. Sembra che non riusciamo a liberarci da questi fantasmi, tanti errori che abbiamo commesso ieri continuiamo a commetterli. Ad oggi abbiamo vinto anche tante battaglie, di cui parleremo molto. La nostra idea quest’anno è di chiudere le giornate con spettacoli, proiezioni, con la musica, con l’arte in ogni forma per aprire ulteriori nuove riflessioni, sul presente e sul futuro».

Qui il programma di Trame con tutti gli eventi.

