Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie è incentrata su Trame, il festival dei libri sulle mafie che si tiene dal 22 al 26 giugno a Lamezia Terme.

Si torna a Lamezia Terme per Trame, il festival dei libri sulle mafie. È un’edizione molto speciale perché speciale è il momento.

Titolo dell’undicesima volta di Trame: “Novantadue. L’Italia di oggi trent’anni dopo le stragi di mafia”.

Un racconto collettivo sui cambiamenti politici e criminali del paese, una riflessione su cosa sono diventate le grandi organizzazioni mafiose tre decenni dopo Capaci e via D'Amelio, le evoluzioni di Cosa Nostra e della 'Ndrangheta, i patti con i poteri invisibili, i rapporti con la massoneria deviata. Cinque i giorni del Festival, dal 22 al 26 giugno, con tantissimi ospiti.

Ci saranno magistrati come Nicola Gratteri e Giuseppe Lombardo, Ilda Boccassini e Pietro Grasso, intellettuali e scrittori e giornalisti come Goffredo Buccini, Roberto Saviano, Giovanni Bianconi. Libri, una montagna di libri. Ma anche teatro, cinema, musica. E una dedica particolare a Letizia Battaglia, la grande fotografa palermitana scomparsa in questa primavera.

Dopo le restrizioni del Covid, il Festival torna a proporre la piena partecipazione e, come annuncia il direttore artistico Giovanni Tizian «vuole confermarsi come un evento dal respiro nazionale, con un’edizione che guarda ad ampio spettro al passato ma anche al futuro».

Il Blog Mafie ospiterà in questa serie una quindicina di articoli sui temi che sono al centro degli incontri del Festival: dal terrorismo all’imprendibile Matteo Messina Denaro, da “Mani Pulite” ai depistaggi intorno alle stragi, dalle battaglia contro il “pizzo” ai giornalisti minacciati. E molto, molto altro ancora. La cultura contro le mafie.

