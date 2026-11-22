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Il giorno dopo la tragedia la villa di Querciolaia, in aperta campagna grossetana, è avvolta dal silenzio. Blindatissime le strade che vi consentirebbero l’accesso, la zona è off limits eccetto agli inquirenti che stanno provando a ricostruire le ultime ore di Giovanni De Gennaro, l’ex capo della Polizia e dei servizi segreti che venerdì si è sparato un colpo di pistola alla testa all’età di 78 anni, portando forse con sé verità e segreti sulle stragi di mafia. Indagini incrociate Per il depis