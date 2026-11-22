Nella villa rinvenute missive indirizzate a soggetti diversi dai familiari. Il corpo ritrovato riverso sulla poltrona, repertate le impronte digitali. In casa 20 armi. Dubbi sui funerali di Stato. Parla il legale di Contorno
Il giorno dopo la tragedia la villa di Querciolaia, in aperta campagna grossetana, è avvolta dal silenzio. Blindatissime le strade che vi consentirebbero l’accesso, la zona è off limits eccetto agli inquirenti che stanno provando a ricostruire le ultime ore di Giovanni De Gennaro, l’ex capo della Polizia e dei servizi segreti che venerdì si è sparato un colpo di pistola alla testa all’età di 78 anni, portando forse con sé verità e segreti sulle stragi di mafia. Indagini incrociate Per il depis