Esistono sponsor peggiori. Certo, forse anche migliori ma a livello di marketing è una discreta pubblicità quella che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha fatto a Giorgia Meloni. E no, non riguarda i complimenti sulla bravura e sulla bellezza che il tycoon, davanti ai leader internazionali giunti in Egitto per la pace a Gaza, ha rivolto alla premier italiana. «Una bellissima donna», che «sta svolgendo un bellissimo lavoro», aveva detto ieri, lunedì 13 ottobre. Ma Trump è andato oltre e nelle scorse ore ha spammato sui suoi social il libro di Meloni.

Il post di Trump su Truth

Il post di Trump sul libro

Sul profilo Truth, infatti, il presidente Usa ha scritto: «Meloni, la grande presidente del Consiglio dei ministri dell’Italia, ha scritto un nuovo libro, ‘Io sono Giorgia: le mie radici, i miei principi’. Giorgia sta facendo un lavoro incredibile per il meraviglioso popolo italiano e questo libro esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore per il paese, che le ha dato la saggezza e il coraggio necessari per servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo. È fonte di ispirazione per tutti». E poi la chiusa: «Acquistate oggi stesso la vostra copia!», con tanto di link che rimanda all’acquisto del libro.

Nessuna pentola o coltello in omaggio, ma l’invito a comprare il libro di “Giorgia” è lì. Una cortesia di Trump nei confronti di Meloni, visto che la versione in inglese del libro (Io sono Giorgia: le mie radici, le mie idee), sulla vita personale e politica della premier italiana, è uscita a giugno.

La prefazione di Trump Junior, figlio del presidente

Ovviamente nulla c’entra il fatto che la prefazione dell’edizione in lingua inglese sia firmata da Donald Trump Jr, il figlio del presidente, come si nota in bella vista sulla copertina. L’edizione italiana del libro è pubblicata da Rizzoli, e risale al 2021, mentre quella americana è della Skyhorse Publishing.

Nell’introduzione di Trump Jr, la leader italiana è esaltata per il suo lavoro e per «il coraggio e la chiarezza che la maggior parte dei cosiddetti leader possono solo sognare», tanto più che secondo il figlio di Trump Meloni «ha segnato l’inizio di un cambiamento profondo nel suo paese».

La risposta di Meloni

Un post di Trump, con decine di milioni di follower può avere un effetto rilevante sulla vendita delle copie. L’occasione è ghiotta e la stessa Meloni ha apprezzato il gesto, tanto da rispondere e ripubblicare sui suoi profili social lo scambio. «Molto gentile, amico mio!», ha scritto la premier, «penso sia importante che la gente sappia chi sei e da dove vieni, per giudicare se sei sincero nel tuo percorso politico».

