Tutti i magistrati nel mirino del governo. Così la gogna social li espone a minacce

Davanti a provvedimenti sgraditi, l’esecutivo attacca chi li ha firmati. Le conseguenze? Intimidazioni anonime e pressioni. I casi di chi è finito sotto scorta o costretto a una vigilanza. La giudice del tribunale di Roma Albano: «Uno schema collaudato»

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«Vergognosa». «Incomprensibile e assurda». «Schierata politicamente». La campagna d’odio del centrodestra contro la giudice del tribunale di Milano, Tiziana Landoni, che mercoledì ha scarcerato la presunta mente del movimento 17 ottobre Youssef Siher, è solo l’ultima che in ordine di tempo ha travolto un membro della magistratura. Mettendone a rischio l’incolumità e la sicurezza. «Ha firmato un appello per Gaza», ha scritto per primo il Giornale del leghista, ras della sanità privata e parlament