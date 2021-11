A Milano il poll antiterrorismo ha perquisito alcuni manifestanti appartenenti al movimento No-green pass. I quattro sono indagati per violenza privata aggravata e per aver impedito «l’esercizio del diritto di cronaca» durante le manifestazioni del sabato

Milano, perquisiti 4 No-green pass

I carabinieri del nucleo informativo di Milano hanno eseguito quattro decreti di perquisizione, emessi dal pool antiterrorismo della procura, nei confronti di appartenenti al movimento No-green pass. I quattro sono indagati per aver avuto, nel corso delle manifestazioni milanesi del sabato, «atteggiamenti prevaricatori nei confronti di alcuni giornalisti, tanto da impedire l'esercizio del diritto/dovere di cronaca».

Agli indagati viene contestato il reato di «violenza privata aggravata», commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico. Le manifestazioni in cui si sono verificate le aggressioni sono quelle del 16, 23 e 30 ottobre nei confronti di un giornalista del Tg5 e quella del 6 novembre nei confronti di un collaboratore dell’agenzia Ansa.

Maltempo in Sicilia, danni per milioni di euro

Giovedì per la seconda giornata consecutiva la Sicilia è stata flagellata dal maltempo. Le piogge incessanti hanno provocato grandi disagi, soprattutto per le strade allagate e il crollo di alberi e calcinacci. Si registrano danni all’agricoltura. Le previsioni per venerdì non promettono significativi miglioramenti.

Nella notte si sono registrati ancora temporali sui settori orientali della Sicilia, con un’allerta meteo della protezione civile che prevede rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. È allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Sicilia orientale e sulla Calabria meridionale, mentre sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria centro-settentrionale è allerta gialla.

Fico ricorda i morti di Nassiriya

Il presidente della Camera, Roberto Fico, è intervenuto in occasione della giornata in ricordo dei caduti nelle missioni di pace e ha ricordato i militari italiani morti nel 2003 a Nassiriya, in Iraq. «Le istituzioni e tutta la comunità nazionale rinnovano un sentimento di gratitudine verso le donne e gli uomini che hanno reso onore al paese», ha detto Fico. «Le missioni internazionali siano uno strumento al servizio della causa della pace».

