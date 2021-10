Le principali notizie di oggi, 13 ottobre: il blocco annunciato dai portuali di Trieste in protesta per l’obbligo di Green pass, l’incontro chiesto da Matteo Salvini al premier Draghi e le parole di Giorgia Meloni sulla manifestazione antifascista di sabato prossimo.

Giorgia Meloni contro la manifestazione dei sindacati

Giorgia Meloni ha detto di contestare la manifestazione antifascista convocata dai sindacati a Roma per sabato 16 ottobre «perché si tiene durante il silenzio elettorale: secondo me è una cosa vergognosa».

«Noi abbiamo proposto di farla tutti insieme dopo le elezioni», ha continuato la leader di Fratelli d’Italia, a margine della conferenza stampa del centrodestra a sostegno di Enrico Michetti, «e la sinistra non ha accettato perché evidentemente gli serve prima delle elezioni».

Meloni ha anche chiesto le dimissioni della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, definendola «inadeguata»: «L'abbiamo visto a 360 gradi, l'abbiamo visto sull'immigrazione, sui rave e sulle manifestazioni di piazza».

Matteo Salvini ha chiesto un incontro con Draghi

Il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa del centrodestra in vista del ballottaggio a Roma ha detto di aver chiesto un incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi dopo i fatti di sabato: «Sono preoccupato, il 30 ospitiamo i grandi del mondo, arriva Biden, e noi non possiamo fallire», ha detto Salvini. «Ma se non siamo riusciti a fermare un disadattato con il Daspo, allora io sono preoccupato», ha aggiunto, citando fra i motivi di apprensione i casi dell’Ilva e di Alitalia, oltre alla questione della revisione del catasto.

Vaticano, Papa Luciani sarà beato

Papa Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, sarà beato. Oggi papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi a promulgare il decreto che riconosce l’attribuzione di un miracolo a Luciani. Il pontificato di Giovanni Paolo I, nato nel 1912 a Canale d’Agordo, in provincia di Belluno e patriarca di Venezia dal 1969 al 1978, è stato uno dei più brevi della storia. Eletto il 26 agosto del 1978, nel conclave che doveva scegliere il successore di Paolo VI, Luciani è morto improvvisamente nella notte del 28 settembre del 1978, dopo soli 33 giorni.

Green pass, i portuali di Trieste confermano il blocco

Il portavoce dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, ha confermato il blocco del porto venerdì 15 ottobre, data di entrata in vigore dell’obbligo di Green pass per i lavoratori. Il Viminale ha raccomandato in una circolare di mettere a disposizione test molecolari o antigenici rapidi gratuiti per scongiurare il rischio del blocco. Le aziende si sono dette disponibili a pagare i tamponi fino a dicembre, ma il Comitato dei lavoratori del porto di Trieste, dove circa il 40 per cento dei portuali è sprovvisto di certificazione verde, ha replicato che se non verrà eliminato l’obbligo di Green pass, il porto sarà bloccato venerdì. «Oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova, quasi tutti i porti si fermeranno. Stasera ne avremo conferma», ha aggiunto Puzzer.

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha detto che c’è preoccupazione per venerdì: «Il Green pass è un passaggio complesso ma che possiamo affrontare con il dialogo sociale, che non è un lusso ma una condizione essenziale per un presidio democratico», ha aggiunto. A Genova, intanto, è in corso una riunione in prefettura sul tema del Green pass, alla quale partecipano le aziende che operano nel porto e i sindacati.

Gli Usa riaprono le frontiere con Messico e Canada

Gli Stati Uniti riapriranno i confini con Messico e Canada alle persone vaccinate, anche per viaggi non essenziali, a partire da inizio novembre. La Casa Bianca ha spiegato che l’obbligo vaccinale si applicherà inizialmente solo per gli spostamenti come visite turistiche o familiari, ritenuti non essenziali. L’obbligo entrerà invece in vigore anche per chi ha motivi professionali impellenti per attraversare la frontiera, come i conducenti di mezzi pesanti, a partire da gennaio 2022.

Ue, Weber è stato rieletto presidente del Ppe

Manfred Weber, europarlamentare bavarese dell’Unione cristiano sociale, è stato rieletto oggi presidente dei popolari europei.

Un’operaia è morta per un incidente sul lavoro a Scandicci

Tiziana Bruschi, operaia 58enne, è morta oggi all’ospedale di Careggi dopo i gravi traumi riportati il 2 settembre in un incidente sul lavoro. Bruschi, che lavorava per una ditta produttrice di plastica di Scandicci, è stata travolta in magazzino da un pancale caduto da tre metri di altezza. La procura di Firenze ha aperto un’inchiesta. Secondo quanto riportato dalla Nazione, attualmente sarebbe indagato per omicidio colposo il titolare dell’azienda.

