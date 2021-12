Le notizie di oggi, 18 dicembre: una scossa di terremoto si è verificata nella provincia di Bergamo, con epicentro a Bonate Sotto. Secondo le stime di Ingv sarebbe stato di magnitudo 4.4.

Nuoro, arrestato Graziano Mesina

È stato arrestato nella notte l’ex bandito sardo Graziano Mesina, latitante dal 3 luglio 2020. I carabinieri del Ros l’hanno rintracciato nell’abitazione di una coppia a Desulo, in provincia di Nuoro.

Secondo i carabinieri, non era nascosto da molto tempo nella casa. La coppia proprietaria dell’abitazione è stata arrestata per favoreggiamento. Secondo i carabinieri, Mesina non ha opposto resistenza e non era armato, dormiva vestito ed è stato trovato in possesso di seimila euro in contanti. Le sue condizioni di salute sarebbero buone.

Mesina, noto anche come “Grazianeddu”, ha 79 anni. È il più famoso esponente del banditismo sardo, e fino a questa notte era nella lista dei sei “super-latitanti” ricercati dalle forze dell’ordine italiane e deve scontare una pena a 24 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, decisa dalla Corte d’appello di Cagliari.

L’ex “primula rossa” del banditismo sardo ha trascorso in carcere più di 40 anni, ottenendo poi la grazia da Carlo Azeglio Ciampi, nel 2004. È stato poi nuovamente arrestato nel 2013, e condannato a 30 anni lo scorso anno. I carabinieri non avevano mai potuto notificargli la sentenza, perché poco prima che arrivassero nella sua casa di Orgosolo, nel Nuorese, Mesina si era dato latitante.

È conosciuto tanto per le sue rocambolesche evasioni, divenute mitiche in Sardegna – 10 riuscite, 22 tentate – che per il suo controverso ruolo di mediatore in un rapimento famoso, quello del piccolo Farouk Kassam.

Negli anni gli sono stati attribuiti decine di sequestri di persona: Capelli, Campus, Petretto, Canetto, Papandrea. Condannato all'ergastolo per cumulo di pene, Mesina ha passato in carcere gran parte della sua vita, nonostante le tante evasioni. Al maggio 1962 risale la seconda fuga.

Durante un trasferimento dal penitenziario di Sassari si lancia da un treno in corsa, ma viene catturato dopo un lungo inseguimento. La terza evasione è dello stesso anno: si nasconde due giorni e due notti in un grosso tubo nel cortile dell’ospedale di Nuoro, dov'era ricoverato.

“Grazianeddu” è evaso anche dal carcere di San Sebastiano di Sassari nel 1966, lasciandosi cadere dal muro di cinta – e si dice che avesse indosso un abito da prete, per mischiarsi tra la gente della città e poi riguadagnare i monti della sua Orgosolo – e dal carcere di Lecce nel 1976, insieme ad altri detenuti. Rimane nascosto una notte e un giorno in mezzo alle fronde di una pianta, non distante dal penitenziario, ed esce solo quando le forze dell'ordine hanno spostato il punto delle ricerche.

Nel 1992 è stato rilasciato per fare da mediatore nel sequestro di Farouk Kassam, un bambino di sette anni, figlio di Fateh Kassam, belga di origine indiana, gestore di un grande albergo a Porto Cervo. Il sequestro è stato organizzato e portato a termine da uno dei più noti esponenti del banditismo sardo, Matteo Boe, che ha ottenuto uno dei riscatti più alti mai visti per un sequestro di persona in Sardegna: 5 miliardi e 300 milioni di lire.

I talebani promettono passaporti

I talebani hanno annunciato che ricominceranno a emettere passaporti a Kabul a partire da domani, domenica, mentre le nuove richieste saranno accettate a partire dal 10 gennaio. Lo ha fatto sapere il capo del dipartimento passaporti del ministero dell'Interno afghano, Alam Gul Haqqani. Migliaia di afgani che vorrebbero lasciare il paese sono ora in attesa dell’evoluzione dell’annuncio.

