Le principali notizie di oggi, 18 ottobre: lo sgombero dei manifestanti dal porto di Trieste e l’attesa dei risultati dei ballottaggi, con la sfida romana tra Roberto e Gualtieri e Roberto Michetti. E poi la visita di Mattarella a Pisa e il record di contagi Covid nel Regno Unito.

Mattarella condanna la «deriva antiscientifica»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 dell’università di Pisa. Il capo dello stato ha chiuso la cerimonia dopo l’intervento della ministra dell’Università e della ricerca, Cristina Messa.

«Sorprende l’esplosione di atti di violenza e di contestazione, quasi a voler ostacolare la ripresa che il paese sta vivendo», ha detto il capo dello stato. «C’è una deriva antiscientifica che si registra un po’ ovunque, seppur in piccole dosi, che porta a bloccare il futuro. Ma noi dobbiamo molto alla scienza, ci ha consegnato i vaccini».

In concomitanza con la visita di Mattarella, per le vie di Pisa si è svolto un corteo contro il green pass con circa 200 manifestanti. Il percorso della protesta, che si è svolta in modo pacifico, era stato concordato con le forze dell’ordine.

Domenico Arcuri è indagato per peculato

L’ex commissario all’emergenza sanitaria Domenico Arcuri è indagato dalla procura di Roma per peculato e abuso d’ufficio, nell’ambito dell’inchiesta aveva fatto luce sulle prime forniture di mascherine da parte dell’intermediario Mario Benotti, ex giornalista Rai. Arcuri è indagato anche per corruzione, ma per questa accusa la procura ha già chiesto l’archiviazione.

Secondo la procura era stato costituito «un comitato d’affari», un «sodalizio composto da freelance improvvisati desiderosi di speculare sull’epidemia e capace di interloquire e di condizionare le scelte della pubblica amministrazione facendo pressioni su Arcuri, fino allo scorso febbraio commissario per l’emergenza Covid. Chi ne ha fatto parte avrebbe ottenuto provvigioni indebite per oltre 77 milioni di euro.

Trieste, i portuali No-green pass sgomberati con gli idranti

È cominciato questa mattina lo sgombero dei manifestanti nel primo lunedì dopo l’introduzione del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. I lavoratori stazionano davanti al Varco 4 di Trieste. Alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio davanti al Varco 4 dall’interno del porto.

I manifestanti li attendevano seduti dall’altro lato del Varco lungo la strada seduti a terra intonando «La gente come noi non molla mai» e «Libertà». Nello spiazzo antistante ci sono alcune centinaia di persone che stazionano. Tra i portuali c'è anche Stefano Puzzer, leader della protesta.

Ballottaggi, cala l’affluenza: ha votato il 33 per cento

Hanno riaperto alle 7 di lunedì i seggi elettorali per i ballottaggi alle comunali. Si voterà fino alle 15, subito dopo avverrà lo spoglio delle schede. L’affluenza è ancora in calo: alle 23 di ieri aveva votato il 33 per cento degli aventi diritto, -6 per cento in meno rispetto al primo turno. Si vota per scegliere il sindaco di 65 comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia. Sono coinvolti circa 5 milioni di elettori.

Gli occhi sono puntati soprattutto su Roma e Torino. Nella capitale il candidato del centrodestra Enrico Michetti sfida il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri (dato per favorito), mentre a Trieste Roberto Dipiazza (centrodestra) va al ballottaggio con Francesco Russo (centrosinistra). Domani segue lo spoglio con un liveblog curato da Davide De Luca.

Regno Unito, record di contagi in 24 ore

Con 45.140 contagi in un giorno, si è registrato ieri un nuovo picco di coronavirus nel Regno Unito. È il picco da metà luglio, con contagi che restano oltre quota 40mila per il quinto giorno consecutivo. Rimane invece stabile il totale dei ricoveri negli ospedali, fermi attorno a 7mila, mentre i morti calano a 57 contro i 145 di sabato.

Il Regno Unito, riaperto senza più restrizioni significative dal 19 luglio, mantiene un tasso di casi superiore anche alla Russia in Europa. Ma, con l’80 per cento della popolazione over 12 doppiamente vaccinata contro il 32 per cento della Russia, fa segnare un nono dei decessi russi.

Riad, tre ballerini italiani sono morti in un incidente

Si chiamavano Antonio Caggianelli, Nicolas Esposto e Giampiero Giarri i tre ballerini italiani morti in un tragico incidente d’auto a Riad, in Arabia Saudita. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato quando, durante una gita sulle montagne nel deserto, le due auto su cui viaggiavano gli artisti sono finite in una scarpata. I tre ballerini, tutti poco più che 30enni, facevano parte del cast dello spettacolo «Aggiungi un posto a tavola» e si trovavano in Arabia per partecipare all’evento di inaugurazione di un nuovo teatro.

