In Italia il paziente zero è un dipendente Eni, vaccinato e tornato da un viaggio in Mozambico. Rientrato a Roma, è tornato a Caserta per poi prendere un volo per Milano. Intanto Israele chiude le frontiere. Casi della nuova variante anche in Germania, Repubblica Ceca e Belgio

Le notizie di oggi, 28 novembre: la diffusione della variante Omicron in molti stati, i manifestanti identificati dopo il corteo No-green pass di Milano e il voto in Svizzera sul pass sanitario.

Covid-19, Israele chiude le frontiere

L’Australia ha reso noto di aver diagnosticato due contagi della variante Omicron del virus Covid-19 su passeggeri provenienti dal Sudafrica. Israele ha deciso di chiudere completamente le sue frontiere per prevenire l’arrivo di persone contagiate dalla variante, dopo aver annunciato l’interruzione dei voli dall’estero.

Il Giappone ha invece aggiunto altri tre paesi africani alla lista delle nazioni per le quali da sabato è scattato l'obbligo di quarantena: i paesi sono il Mozambico, il Malawi e lo Zambia, che si vanno ad aggiungere a Botswana, Lesotho, Namibia e Zimbabwe, oltre allo stesso Sudafrica.

Controlli sul volo dell’italiano contagiato

Saranno sottoposti a tampone i passeggeri del volo partito dal Sudafrica e atterrato a Fiumicino lo scorso 11 novembre su cui viaggiava l’italiano contagiato dalla variante Omicron. Il paziente contagiato, originario di Caserta, è un dipendente dell’Eni: sarebbe sbarcato all’aeroporto di Fiumicino dopo essere passato per il Mozambico e poi per il Sudafrica.

Al momento della partenza non aveva sintomi ed era negativo al Covid. Dopo l’arrivo nello scalo romano è tornato a Caserta e il 15 novembre è partito in aereo alla volta di Milano per sottoporsi a una visita medica. Le analisi hanno indicato che anche i suoi familiari sono positivi e le classi dei due figli sono state messe in quarantena.

Decine di identificati al corteo No-green pass

Decine di manifestanti sono stati identificati dalle forze dell’ordine, che in diverse occasioni hanno bloccati i contestatori chiudendo alcune strade, dopo il corteo dei No-green pass che sabato pomeriggio si è svolto per la 19esima settimana di fila nel centro di Milano. Oltre agli identificati, risultano anche alcune persone denunciate perché sprovviste della mascherina in piazza Duomo, in violazione della recente ordinanza.

La Svizzera vota sul green pass

Domenica i cittadini svizzeri sono chiamati alle urne per pronunciarsi su una serie di modifiche della legge Covid, tra le quali la base legale del pass sanitario. Le misure di contrasto alla pandemia sono state contestate nelle piazze svizzere e tre comitati hanno raccolto il numero di firme sufficiente per sottoporle a referendum: gli svizzeri sono quindi i primi al mondo a esprimersi nelle urne sul certificato Covid. Stando ai sondaggi, la legge dovrebbe essere approvata.

© Riproduzione riservata