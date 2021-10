Sule pensioni si è trovata l’intesa: ci sarà quota 102 per un anno, in attesa di interventi più mirati. Niente cashback nel 2022 e controlli più severi sul reddito di cittadinanza. Nel pomeriggio la legge di Bilancio in Cdm, poi la conferenza stampa con Draghi

Le notizie di oggi, 28 ottobre: dall’accordo sulle pensioni, con quota 102 per un anno e poi interventi più mirati, agli aggiornamenti sul maltempo in Sicilia, fino agli aggiornamenti sul colpo di stato in Sudan.

Chiusa la manovra, oggi in Cdm

Dopo la cabina di regia mercoledì, la legge di Bilancio è pronta per il Consiglio dei ministri. Sulle pensioni è stato raggiunto un accordo: ci sarà quota 102 per un anno, prima di attuare riforme e interventi più mirati. Una soluzione che ha soddisfatto la Lega, che la considera in discontinuità rispetto alla legge Fornero. Per l’anno prossimo niente cashback, mentre saranno inaspriti i controlli sul reddito di cittadinanza.

Referendum cannabis, depositate le firme in Cassazione

Sono state depositate giovedì mattina in Cassazione le oltre 630mila firme raccolte, in poco più di un mese, dal Comitato promotore del referendum sulla cannabis legale. L’obiettivo degli organizzatori è andare al voto nella prossima primavera per chiedere la modifica dell’attuale legge. «Oggi abbiamo portato in Cassazione le firme di oltre mezzo milione di italiane e italiani», ha detto Marco Peduca, membro dell’Associazione Luca Coscioni.

Alla raccolta firme hanno preso parte molti giovani, con oltre il 70 per cento dei firmatari che ha meno di 35 anni. Le sottoscrizioni sono arrivate dalle grandi città ma anche dai piccoli comuni: «Un’omogeneità che sottolinea la portata e l’interesse del tema», ha aggiunto Peduca. «I cittadini ci chiedono un cambiamento, non è più possibile rimandare», hanno detto Antonella Soldo e Riccardo Maggi, anche loro membri del Comitato promotore.

Maltempo, ritrovato il corpo della donna dispersa nel catanese

È stato ritrovato il corpo della donna dispersa a Scordia, nel catanese, dallo scorso 25 ottobre. La donna era con il marito quando è stata travolta dall’acqua, dopo essere scesa dalla macchina. Il suo corpo è stato trovato a due chilometri dal luogo in cui è stato recuperato quello del marito.

È stato ucciso lo chef Madeddu, star della tv

Alessio Madeddu, chef di 52 anni di Teulada, nel cagliaritano, è stato ucciso a colpi di arma da taglio davanti al suo locale di Porto Budello. L’uomo era conosciuto per la sua partecipazione al programma 4 Ristoranti ed era balzato alle cronache nel novembre 2020 per aver aggredito i carabinieri con una ruspa: per quell’atto era stato condannato a sei anni di carcere per tentato omicidio.

Madeddu aveva tentato di speronare la gazzella dei militari dopo essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test per un incidente stradale che aveva appena provocato. Al rifiuto del test, i militari gli avevano ritirato la patente e lui aveva reagito recuperando una ruspa e tornando sul luogo dell’incidente per ribaltare l’auto dei militari.

Sudan, licenziati sei ambasciatori

Gli ambasciatori sudanesi in Usa, Francia e Ue sono stati licenziati dopo aver criticato il colpo di stato militare nel paese. Lo ha annunciato giovedì un ufficiale del nuovo governo sudanese. Insieme a questi ambasciatori sono stati licenziati anche quelli in Cina, Qatar e l’inviato speciale presso le Nazioni Unite.

Due giorni fa il generale Abdel Fattah Burhan ha sciolto il governo di transizione, in precedenza guidato da Abdalla Hamdok. Hamdok è stato agli arresti in casa di Burhan fino a martedì, quando gli è stato permesso di tornare a casa, a seguito di pressioni internazionali per la sua liberazione.

