La nave dell’ong tedesca ha raggiunto il porto siciliano, dove sta per attraccare. Salvini attacca Lamorgese e Di Maio: «800 clandestini in più, se li deve prendere la Germania». Sulla Ocean Viking altre 308 persone in attesa di un porto sicuro

Le notizie di oggi, 7 novembre: lo sbarco di 800 migranti al porto di Trapani e il fallito attentato contro il primo ministro iracheno, ma anche la visita di Mattarella in Algeria e gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale in Italia.

Migranti, attracca a Trapani la Sea-Eye

«Dopo tante ore di attesa, finalmente abbiamo buone notizie. Siamo autorizzati a viaggiare fino a Trapani per portare in salvo le oltre 800 persone soccorse». Lo ha annunciato su Twitter l’ong tedesca Sea-Eye, secondo cui i paesi europei devono ora «avvertire Malta che il centro di controllo dei soccorsi a La Valletta deve rispondere di nuovo alle chiamate di emergenza». La nave è arrivata al porto di Trapani, dove sono in corso le operazioni di sbarco.

Nelle stesse ore l’ong Sos Mediterranée ha fatto sapere che «in acque agitate la guardia costiera ha evacuato sei persone dalla Ocean Viking». I migranti erano affetti da ustioni da carburante e altre gravi patologie. Sono 308 i naufraghi che restano a bordo della nave in attesa di un porto sicuro.

Iraq, fallisce l’attentato al primo ministro

Il primo ministro iracheno, Mustafa al-Kadhimi, è uscito illeso da un attentato con un drone esplosivo lanciato contro la sua residenza, situata nella green zone di Baghdad. L’attacco è avvenuto mentre centinaia di manifestanti filo-iraniani stavano protestando con un sit-in all’ingresso della green zone contro il risultato delle elezioni parlamentari del 10 ottobre. Nell’attacco sono stati usati tre droni, due dei quali sono stati abbattuti dai membri della sicurezza.

Al-Kadhimi ha fatto sapere di stare bene e ha invitato tutti a mantenere la calma: «Sto bene, lode a Dio, e chiedo calma e moderazione da parte di tutti per il bene dell’Iraq», ha scritto su Twitter. Gli Stati Uniti hanno condannato l’attacco, definito un apparente atto di terrorismo: «Siamo in stretto contatto con le forze di sicurezza irachene incaricate di difendere la sovranità e l’indipendenza dell’Iraq e abbiamo offerto la nostra assistenza per le indagini, ha detto il portavoce del dipartimento di stato, Ned Price.

Mattarella conclude la visita in Algeria

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha svelato una targa in onore di Enrico Mattei nel giardino del quartiere Hydra ad Algeri, luogo che è stato intitolato al fondatore dell’Eni. Con il capo dello stato c’erano anche l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Sabato 6 e domenica 7 ottobre Mattarella è in visita in Algeria, dove è stato ricevuto dal presidente, Abdelmadjid Tebboune, per l’ultima missione del suo settennato.

Covid-19, terza dose anche per gli under 60

«È opportuno favorire la terza dose per la platea più larga possibile, già somministrarla sopra i 40 o 50 anni sarebbe un passo importante». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un colloquio con il Corriere della Sera. Per quanto riguarda la prima dose ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, Speranza indica dicembre come possibile data di partenza, cioè «non appena l’Ema avrà approvato il vaccino e l’Aifa avrà dato il via libera per l’Italia». L’obiettivo è arrivare al 50 per cento di copertura vaccinale per i bambini.

