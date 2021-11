Il ministro della salute ha detto che sono stati superati i due milioni di terze dosi in Italia, aggiungendo che occorre accelerare sui richiami

Le notizie di oggi, 6 novembre: superati i due milioni di terze dosi in Italia, l’intervento di Salvini alla scuola della Lega a Milano, Mattarella firma il Decreto sul Pnrr. E ancora: l’attivista per i diritti delle donne uccisa in Afghanistan e la manifestazione oggi a Terni contro l’ordinanza “antiprostituzione”.

Superati due milioni di terze dosi

«Ieri abbiamo superato due milioni di terze dosi». Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al diciannovesimo convegno di diritto sanitario a Milano. «In una fase di recrudescenza del virus come quella a cui stiamo assistendo a livello europeo in questo momento, è giusto accelerare sulla somministrazione dei richiami».

«Sul Covid – ha aggiunto il ministro – l’Europa ha avuto due tempi: un primo tempo di incertezza e incapacità di leggere la dimensione del fenomeno, e poi ha cambiato marcia, facendo lo scatto che serviva. Questo vale anche per i vaccini: all’inizio l’iniziativa è stata dei singoli stati nazionali, ma oggi la situazione è diversa».

«Papa Francesco in una San Pietro deserta durante il lockdown disse: “Peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla”. Vorrei che questa frase fosse impressa nella testa di tutti i decisori politici nelle prossime settimane. Imparare dalla lezione del Covid significa costruire un’Unione europea della salute, che credo sia la direzione giusta. I governi devono essere pronti a cedere pezzi di sovranità per rafforzare la cooperazione e il coordinamento europeo. Anche l’Ema deve essere rafforzata: le risposte nazionali sono necessarie ma non sufficienti».

Salvini su giustizia e ddl Zan

«Siamo destinati a vincere e a governare a lungo questo paese, e abbiamo bisogno di persone preparate» così Matteo Salvini nel suo intervento alla scuola di formazione politica del partito, a Milano, «Abbiamo ostinatamente seminato, ora è il tempo di raccogliere. Ma le competenze, la voglia di approfondire, se pur fondamentali, non bastano. Occorre aggiungere alle competenze una forte motivazione personale.

«C’è sempre e solo la Lega a essere nel mirino di pseudo-inchieste giornalistiche che per attaccare il politico attaccano l’uomo. Che pena, per questa piccola classe giornalistica» ha aggiunto poi Salvini, tornando a scherzare sui «mai trovati soldi che mi aveva dato Putin».

«Oggi fare il progressista è comodo, fare il conservatore no. Prendiamo l’esempio del ddl Zan, se eri contro, il semplice fatto di aprire bocca ti metteva dalla parte sbagliata del tavolo. Ma se chiedi ai sostenitori della legge quanti articoli aveva, o cosa dice l’articolo 4, in quanti sanno davvero risponderti?».

Sul tema dell’immigrazione, ha detto Salvini: «Sono assolutamente d’accordo con Mattarella, che oggi ha detto “Sull'immigrazione l'Europa e l'Africa dovrebbero fare qualcosa di più”, però su come la pensiamo su questo penso che chiunque l'abbia capito».

Salvini è tornato poi sul tema della giustizia: «La riforma Cartabia è un primo passo, non esaustivo. Ma vi dico, se la riforma della giustizia non la fa il parlamento, la faranno sei milioni di italiani in primavera» ha detto il segretario della Lega, riferendosi al referendum sulla giustizia promosso dal suo partito.

E sull’energia, «si sa che la più pulita, meno impattante e più sicura al mondo è il nucleare di ultima generazione. È un dato di fatto, non un’impressione perché ho visto la serie tv Chernobyl».

Confronto con Giorgetti

«Con Giorgetti abbiamo parlato di futuro, perché per me le polemiche sono una fastidiosa perdita di tempo. Il confronto è bello, la polemica no». Aveva risposto il leader della Lega a margine del suo intervento, a chi gli chiedeva se al Consiglio federale di giovedì a Roma c'è stato un chiarimento definitivo con il vicesegretario Giancarlo Giorgetti. «Si discute nelle sedi in cui si deve discutere, ma poi si esce compatti e uniti come un sol uomo».

«Mi sembra che abbia avuto qualche problema di intendimento o fraintendimento con Bruno Vespa, ma se lo chiariranno loro. Non faccio il mediatore» ha aggiunto poi.

Questo pomeriggio il segretario della Lega interverrà nuovamente.

Mattarella firma il Decreto sul Pnrr

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato il Decreto legge sul Pnrr, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Lo ha reso noto il Quirinale.

Attivista uccisa in Afghanistan

Frozan Safi era un'attivista per i diritti delle donne e docente di economia di 29 anni. Il suo corpo, ritrovato dopo oltre due settimane dalla sua scomparsa, il 20 ottobre scorso, è stato identificato dalla sorella, medico, che l'ha riconosciuta dai vestiti perché il volto era «distrutto dai proiettili».

Lo riferisce il quotidiano britannico Guardian, spiegando che si tratta della prima morte di un’attivista dei diritti delle donne da quando i talebani hanno ripreso il potere. Il corpo era crivellato di colpi: «C'erano ferite da proiettile dappertutto – ha raccontato la sorella – troppe da contare, sulla testa, sul cuore, sul petto, sui reni e sulle gambe».

Insieme al corpo di Safi erano stati ritrovati quelli di altre tre donne afgane. Il portavoce del ministero dell'Interno dei talebani, Sayed Khosti, ha dichiarato che due sospettati sono stati arrestati. I due, secondo le parole di Khosti, avrebbero confessato di aver attirato le donne nella casa. Il portavoce talebano non ha però precisato se i fermati abbiano anche confessato di averle assassinate, né ha fornito una motivazione per le uccisioni o identificato le vittime.

Da settimane Frozan Safi stava disperatamente tentando di lasciare l’Afghanistan, temendo per la propria vita sotto il regime dei talebani.

A Terni manifestazione contro l’ordinanza

È in programma oggi pomeriggio alle ore 18, in piazza della Repubblica a Terni, la manifestazione di protesta contro lo stop al ddl Zan deciso dal Senato, e contro l'ordinanza anti-prostituzione varata dall'amministrazione comunale, che ha ricevuto attenzione mediatica a livello nazionale.

