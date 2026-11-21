L’ex capo della Polizia si è suicidato nella sua villa in Toscana. «Era preoccupato», dice chi lo ha incrociato nelle ultime settimane. La procura nissena voleva arrestarlo per il depistaggio su via d’Amelio

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«Non ha retto al peso delle accuse», racconta l’avvocato Franco Coppi. Il legale è stato una delle ultime persone a incontrare Giovanni De Gennaro prima che l’ex capo della Polizia e dell’intelligence, 78 anni, accusato dalla procura di Caltanissetta del depistaggio sulle indagini riguardanti la strage di via d’Amelio, si togliesse la vita con un colpo di pistola alla testa nella sua villa di Querciolaia, in provincia di Grosseto. «Venerdì avevamo parlato della sua difesa, in vista dell’udienza