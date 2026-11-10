Urbanistica a Milano, i pm chiedono l’archiviazione di Sala, Boeri e Catella

La procura in una nota: «Manca la prova di un accordo corruttivo utile a una ragionevole previsione di condanna». Il sindaco, l’archistar e l’immobiliarista erano stati coinvolti nel maxi procedimento avviato un anno fa. Ora l’ultima parola spetta al gip

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La procura della di Milano ha chiesto al giudice delle indagini preliminari l'archiviazione del filone sull'urbanistica relativo a ipotesi di falso, corruzione e induzione indebita connesse all'attività della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano e a rapporti professionali nel settore urbanistico e immobiliare. Tra le posizioni di cui i pm hanno chiesto l’archiviazione figurano anche quella del sindaco Giuseppe Sala, indagato a piede libero in relazione al progetto P39-Pirellino, l