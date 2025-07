Sei arresti. Sono quelli richiesti dalla procura di Milano nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica da parte del comune guidato da Beppe Sala.

Tra loro c’è Giancarlo Tancredi, assessore comunale alla Rigenerazione urbana: i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici con l’aggiunta Tiziana Siciliano ne chiedono i domiciliari, le accuse sono tra le altre quelle di corruzione e falso. Coinvolti anche il costruttore e presidente del gruppo immobiliare Coima Manfredi Catella, per il quale sono stati chiesti gli arresti in casa, e ancora il costruttore Andrea Bezziccheri, nonché due ex membri della commissione per il paesaggio del comune: Giuseppe Marinoni, che l’ha presieduta, e l’architetto Alessandro Scandurra. Per questi ultimi tre, e per l’architetto Francesco Pella, la richiesta dei pm è quella del carcere. S’indaga appunto per induzione indebita a dare o promettere utilità, a carico di pubblici ufficiali.

Nell’inchiesta risulta indagato (senza alcuna richiesta di misura) anche Stefano Boeri, l'archistar noto in tutto il mondo per il Bosco Verticale, nei confronti del quale sono state svolte delle perquisizioni. Tra i progetti al centro del nuovo filone di indagini ci sarebbe anche la riqualificazione del Pirellino. Boeri è imputato in altri due procedimenti a Milano: per turbativa d'asta e false dichiarazioni per il caso della Biblioteca europea di informazione e cultura e per abuso edilizio sul progetto Bosconavigli.

Gli uomini del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza in queste ore stanno perquisendo anche alcuni uffici del comune di Milano. In totale ventiquattro le perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria.

«Il fenomeno indagato, legato ad alcuni profili di incontrollata espansione edilizia, ha assunto dimensioni di rilievo notevolissimo, tant'è che le indagini – ricorda la Gdf in una nota – hanno già portato nei mesi scorsi al sequestro preventivo di diversi cantieri e all'adozione di misure cautelari personali».

