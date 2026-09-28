Ustica, il caso è riaperto. Parigi (dopo 46 anni) decide di collaborare

La Francia ha inviato gli atti alla Farnesina. «Ora tutto da riscrivere», dice l’avvocato che assiste le famiglie delle vittime della strage. Attesa per l’udienza del 30 settembre
«La Francia finalmente si è decisa», dice al telefono Alessandro Gamberini, lo storico avvocato dell'Associazione dei familiari delle vittime di Ustica, che da decenni assiste i parenti nella battaglia giudiziaria per ottenere verità e giustizia sull'abbattimento del DC9 Itavia avvenuto il 27 giugno 1980. Quel giorno il volo IH870 Bologna-Palermo scomparve dai radar, precipitando nel mar Tirreno: morirono tutte le 81 persone a bordo. «La richiesta di archiviazione di giugno 2025, firmata dal pro