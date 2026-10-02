Ustica, revocata la richiesta d’archiviazione. Il gip: «Non sindaco sulla proficuità della collaborazione con Parigi»

C’è l’ufficialità: si indagherà ancora sulla strage del 1981. La Francia trasmetterà gli atti già trasmessi all’Italia nel 1986 e 1990 e risponderà alle richieste ancora inevase

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Dopo l’udienza dello scorso 30 settembre, il giudice per le indagini preliminari di Roma Livio Sabatini ha deciso: la richiesta di revoca dell’archiviazione del caso Ustica avanzata dai pm è ammissibile. La vicenda giudiziaria sull'abbattimento del DC9 Itavia avvenuto il 27 giugno 1980 è dunque ancora aperta. E lo è, precisa il gip nelle cinque pagine del suo provvedimento, a fronte della «necessità di esplorare la nuova ipotesi investigativa emersa con l’apertura della Francia nel fornire i doc