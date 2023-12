Il generale Roberto Vannacci si è insediato, a Roma, come capo di stato maggiore delle Forze operative terrestri, ma ad attenderlo c’era già la notifica dei rilievi disciplinari, nell’ambito dell’inchiesta interna partita dopo la pubblicazione del libro “Il mondo al contrario”, che ha fatto discutere molto per i suoi contenuti omofobi e politicamente molto indirizzati a destra.

La maggioranza si è spaccata, e l’unico partito a difenderlo è rimasto la Lega: «Ho totale fiducia nelle nostre Forze Armate sia per quanto riguarda le nomine sia per le inchieste e i procedimenti interni» ha detto all’AdnKronos il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, «ogni altra parola sarebbe superflua», ha concluso il parlamentare leghista.

Forza Italia al contrario difende l’atteggiamento del ministro della Difesa Guido Crosetto e prende le distanze da Vannacci. Dalla senatrice Stefania Craxi fino al capogruppo Maurizio Gasparri, che riassume la linea del partito ostentando indifferenza: «Il caso Vannacci? L’ho sempre seguito poco. Penso di essere uno dei pochi italiani che non ha nemmeno comprato il libro». E al contrario «per quanto riguarda la parte ordinamentale la mia stima nei confronti del ministro Crosetto è tale che condivido sempre quello che dice, come anche in questo caso».

Vannacci in licenza

Vannacci ha immediatamente chiesto, e ottenuto, la licenza di un mese per «motivi familiari». Proprio nella giornata di ieri Vannacci era stato indicato per il nuovo incarico, non senza polemiche. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha specificato che «il generale dell'Esercito Roberto Vannacci non è stato né promosso né retrocesso», ma è stato «deciso di affidargli uno dei ruoli che gli competevano per grado, esperienza e diritto, in attesa che il procedimento disciplinare faccia il suo corso». Un modo per prendere le distanze dalle polemiche, visto che proprio lui aveva bollato come «farneticazioni» quelle del generale.

L’inchiesta formale, per motivi disciplinare, è la fase successiva a quella sommaria, aperta già in estate sul conto di Vannacci. Ora la commissione dovrà valutare la documentazione a disposizione, predisponendendo eventuali approfondimenti rispetto al materiale già acquisito.

Questa mattina su La Stampa, era stata pubblicata un’intervista a Vannacci che ha sollevato nuove polemiche. «Sono gli uomini deboli a fare del male alle donne. Noi educhiamo uomini deboli, non uomini forti. Quelli che ammazzano le donne sono uomini che non sanno stare da soli, che sono dipendenti da loro e che, quando temono di venire abbandonati, perdono la testa», ha detto al quotidiano torinese.

