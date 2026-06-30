Dopo suor Simona Brambilla e María Montserrat Alvarado, è la terza donna che assumerà questo ruolo in curia. Accanto a lei, già segretaria di quel dicastero, viene nominato il cardinale Baggio come pro-prefetto

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Papa Leone XIV ha nominato suor Alessandra Smerilli prefetta del dicastero per lo Sviluppo umano integrale. Economista e docente all’Auxilium di Milano, era già segretaria del dicastero al momento guidato dal cardinale canadese Michael Czerny. Il dicastero, istituito nel 2016 da papa Francesco, ha il compito «di promuovere la persona umana e la sua dignità donatale da Dio, i diritti umani, la salute, la giustizia e la pace».

I precedenti

Smerilli è la terza donna ad assumere la guida di un dicastero nella curia romana, dopo suor Simona Brambilla (nominata nel gennaio 2025 da papa Francesco a prefetta del dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica) e la laica María Montserrat Alvarado (nominata da Prevost a capo del dicastero per la Comunicazione, a partire dal 1° novembre 2026). Francesco aveva inoltre nominato nel 2022 suor Raffaella Petrini come segretaria generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Nell’intervista concessa ad Elise Ann Allen di Crux nel 2025, Leone aveva confermato di voler «continuare sulle orme di Francesco nominando donne in alcuni ruoli di leadership a diversi livelli nella vita della chiesa».

Accanto a suor Smerilli è stato nominato pro-prefetto il cardinale Roberto Baggio, già sottosegretario del dicastero. Come nel caso di suor Brambilla, la cui nomina era stata accompagnata da quella di un pro-prefetto, il cardinale Ángel Fernández Artime.

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