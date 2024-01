L’evento è stato organizzato dalla premier Giorgia Meloni per presentare il Piano Mattei , pilastro della politica estera italiana in Africa, la cui governance è stata approvata nelle scorse settimane

È iniziato al Senato il vertice “Italia-Africa: un ponte per una crescita comune”. Sono presenti le delegazioni di oltre 41 paesi africani (con decine di capi di stato e di governo) i più importanti leader dell’Unione europea (Ursula von der Leyen, Charles Michel e Roberta Metsola), e i vertici dell’Unione africana.

L’evento è stato organizzato dalla premier Giorgia Meloni per presentare il Piano Mattei, pilastro della politica estera italiana in Africa, la cui governance è stata approvata nelle scorse settimane. La conferenza era prevista per lo prossimo autunno ma era stata rinviata. Per la prima volta la conferenza Italia-Africa vede coinvolta l’intero governo, mentre le volte precedenti si teneva solo a livello ministeriale.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha aperto i lavori con un saluto ai delegati prima di lasciare la parola alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «In quest’aula oggi si realizza l’incontro di culture e pensieri, di Istituzioni ed esperienze, di visioni e speranze, certi che dal reciproco rispetto e dall'amicizia possano svilupparsi coerenti e solidi rapporti». ha detto La Russa. «Siamo accomunati dalla volontà di comprendere: capire in profondità i bisogni e le attese dei nostri popoli e capirci tra noi superando ogni superficiale approssimazione. Capire e capirci, perché non ci sia più indifferenza per le sorti dell’altro».

I progetti pilota del Piano Mattei in Africa

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aperto i lavori annunciando investimenti dal valore di 5.5 miliardi di euro che permetteranno la creazione di progetti “pilota” in diversi paesi africani. Si partirà con la creazione di un grande centro di formazione professionale sull’energia rinnovabile in Marocco, altri progetti legati all’istruzione in Tunisia, altri per migliorare l’accessibilità alla sanità in Costa d'Avorio. Progetti agricoli in Algeria, Mozambico ed Egitto dove a duecento chilometri di Alessandria sorgerà una struttura di produzione e raccolta di mais, girasole e sementi diverse. In Tunisia, ancora, ci saranno progetti per potenziare l’irrigazione di aree coltivabili. Altre partnership partiranno in Congo ed Etiopia.

L’obiettivo dell’Italia è quello di «garantire il diritto a non dover essere costretti a emigrare e a recidere le proprie radici in cerca di una vita migliore, che è sempre più difficile da raggiungere in Europa». E ancora: «Questo lo vogliamo fare combattendo una guerra contro gli scafisti e allo stesso tempo offrendo alternative in Africa, con la formazione, il lavoro e percorsi di migrazione legale».

Articolo in aggiornamento...

© Riproduzione riservata