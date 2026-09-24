Violenza sessuale, un cavillo salva Silvestro. I silenzi di Forza Italia sul ras intoccabile

I magistrati chiedono di archiviare perché la querela è stata presentata tardi. Ma credono al racconto della vittima. I pm: «Vicenda sconveniente». Il partito protegge il senatore, accusato di aver abusato di un’imprenditrice del vino
Quando sentono pronunciare il suo nome cambiano discorso, tentennano, riattaccano. Nelle ultime ore tra gli azzurri regna l’imbarazzo. Sembrava che la vicenda del senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale, fosse caduta nel dimenticatoio ma, martedì, la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Roma l’ha portata di nuovo a galla. Dai vertici fino alle segreterie regionali quasi nessuno pare avere intenzione di rilasciare un commento. Nessuno si espone