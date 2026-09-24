la richiesta di archiviazione della procura di roma

Violenza sessuale, un cavillo salva Silvestro. I silenzi di Forza Italia sul ras intoccabile

Enrica Riera
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24 settembre 2026 • 07:00

I magistrati chiedono di archiviare perché la querela è stata presentata tardi. Ma credono al racconto della vittima. I pm: «Vicenda sconveniente». Il partito protegge il senatore, accusato di aver abusato di un’imprenditrice del vino

Quando sentono pronunciare il suo nome cambiano discorso, tentennano, riattaccano. Nelle ultime ore tra gli azzurri regna l’imbarazzo. Sembrava che la vicenda del senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale, fosse caduta nel dimenticatoio ma, martedì, la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Roma l’ha portata di nuovo a galla. Dai vertici fino alle segreterie regionali quasi nessuno pare avere intenzione di rilasciare un commento. Nessuno si espone

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.