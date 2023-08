Care lettrici, cari lettori

dopo una brevissima pausa per Ferragosto, ricominciano gli aggiornamenti sulla giustizia. Il parlamento è ancora chiuso e i tribunali riapriranno la prossima settimana, tuttavia arrivano le prime novità, tra questioni rimaste aperte e nuovi dibattiti in corso.

Sul fronte dei contributi, interviene il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati amministrativi Massimiliano Balloriani. Il magistrato commenta il caso mediatico che ha investito il Tar del Lazio, dopo la sentenza che ha riammesso a scuola una studentessa delle medie con sei insufficienze: nel mondo dei like, nessuno legge più le sentenze né ha interesse a capire le ragioni delle decisioni.

La separazione delle carriere

Con la riapertura del parlamento, arriva in commissione Affari costituzionali alla Camera la proposta di legge costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura. Le prime audizioni informali si terranno il 6 settembre, in cui prenderanno la parola l’Associazione nazionale magistrati, l’Organismo congressuale forense e il Consiglio nazionale forense.

Per rinfrescarsi la memoria sui termini della questione, qui c’è un mio approfondimento scritto qualche tempo fa ma ancora attuale dal punto di vista dei concetti.

Sulla questione e contro la separazione delle carriere è stata inviata al ministro Nordio una lettera aperta e sottoscritta da oltre 500 magistrati in pensione, in cui si motivano le ragioni della loro contrarietà.

La riforma del Csm

E’ pronta la bozza del decreto attuativo per la riforma dell’Ordinamento giudiziario e del Csm, messa a punto dalla commissione nominata dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Dovrà poi essere presentata in cdm per l’approvazione e contiene la “messa a terra” di alcuni tra gli aspetti più controversi della riforma Cartabia.

Quanto al fascicolo del magistrato, che dovrebbe contenere le performance – positive e negative – di ogni toga, si prevede che il concetto di “grave anomalia” nelle decisioni si basi su una sorta di comparazione. Grave anomalia sarà quando il rigetto delle richieste o la riforma e l’annullamento delle decisioni «assumano, anche in rapporto agli esiti delle decisioni e delle richieste adottate dai magistrati appartenenti al medesimo ufficio, carattere di marcata preponderanza e di frequenza rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato».

Inoltre, la valutazione terrà conto se il magistrato svolge funzioni monocratiche o collegiali ed escludendo che la grave anomalia si possa riscontrare nel caso in cui un magistrato, motivatamente, decida «in difformità dal consolidato orientamento giurisprudenziale, che pure abbia dimostrato di conoscere e col quale si sia confrontato». Questo per permettere che continui l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali.

Secondo la bozza, inoltre, il Csm dovrà indicare i criteri sulla base dei quali esprimere i tre giudizi positivi: discreto, buono e ottimo.

Quanto ai fuori ruolo, il numero dovrebbe diminuire da 200 a 180 ( di cui non più di 40 collocati presso organi diversi dal ministero della Giustizia, degli Esteri, Cooperazione internazionale, Csm e organi costituzionali). Il numero di 180 potrà sforare solo in caso di incarichi in organismi internazionali.

Il Csm sui femminicidi

I sette componenti del gruppo di Magistratura indipendente al Csm hanno sollecitato con una richiesta al comitato di presidenza del consiglio di intervenire sul tema della violenza di genere.

La richiesta è quella di una apertura di una pratica dedicata in modo specifico al tema dei gruppi di lavoro operanti nelle Procure della Repubblica sulla violenza di genere e domestica, «al fine di elaborare opportune e mirate modifiche alle circolari vigenti».

Il riferimento è alla circolare sull'organizzazione delle Procure, alle competenze delle Commissioni per i punteggi aggiuntivi in sede di mobilità, alla modifica degli indicatori attitudinali del Testo Unico della dirigenza e all'interlocuzione sui pareri dell'attività normativa del Governo.

Mi chiede in particolare di istituire una Commissione permanente mista per il monitoraggio delle problematiche derivanti dai reati contro vittime vulnerabili.

I volontari in procura

A causa degli organici ridotti, sempre più procure italiane stanno ricorrendo al lavoro volontario di pensionati delle forze dell’ordine.

E’ il caso di ex carabinieri a Tivoli, ex finanzieri a Latina, un gruppo misto di ex militari e poliziotti a Cassino, che mettono a disposizione il loro tempo libero per svolgere mansioni che non riguardano le indagini ma sono comunque indispensabili come le notifiche.

Caso Cospito, il processo a Delmastro

Il 29 settembre si celebra l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito.

Il caso è peculiare, perchè la procura di Roma aveva chiesto l’archiviazione ma il gip ha proceduto con l’imputazione coatta. La materia del contendere è la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato: secondo la procura, la violazione del segreto amministrativo ci sarebbe stata ma non sarebbero emerse prove sulla consapevolezza dell’esistenza del segreto da parte di Delmastro.

Il caso del magistrato “poeta”

Dopo il clamore per la pubblicazione della notizia sui ritardi nel deposito delle sentenze da parte di un magistrato che si diletta a scrivere poesie, la procura generale e la corte d’appello di Perugia hanno divulgato una nota. «Impregiudicata ogni decisione che verrà adottata dagli organi competenti nel rispetto delle garanzie difensive, si fa presente che da oltre un anno, i vertici degli Uffici umbri giudiziari hanno di propria iniziativa più volte segnalato, anche alle autorità competenti ad esercitare l'azione disciplinare sui magistrati, i ritardi nelle decisioni giudiziali, apparentemente privi di giustificazione, accumulatisi presso il locale Tribunale di Sorveglianza a seguito della condotta di un suo componente».

Nella nota si legge che il presidente del tribunale di sorveglianza ha adottato piani di redistribuzione del carico di lavoro su altri colleghi dell'Ufficio, al fine di limitare il più possibile il disservizio.

Il caso è quello del giudice Ernesto Anastasio, 54 anni, che deve rispondere disciplinarmente di circa 800 sentenze e provvedimenti mai redatti o depositati dal 2001, con il rischio della immediata sospensione dalle funzioni.

Il caso risulta molto grave anche per il tipo di provvedimenti arretrati: richieste di messa alla prova, colloqui ai detenuti e anche questioni di libertà personale, la cui mancata risposta incide in un contesto già molto difficile come quello carcerario.

«Dispiace - ha detto il presidente del tribunale di sorveglianza, Antonio Minchella - perché questo caso rischia di far passare in secondo piano il lavoro imponente che fanno ogni giorno i magistrati di sorveglianza smaltendo un notevolissimo numero di procedimenti e dando alla popolazione carceraria l'attenzione che merita».

La risposta degli avvocati

La notizia del magistrato “poeta” ha colpito molto anche la classe forense. L’Ordine degli avvocati di Roma è intervenuta sul tema, sottolineando come casi come quello di Perugia sono presenti anche altrove ma passano sotto silenzio. Il presidente Paolo Nesta e il segretario Alessandro Graziani scrivono che «potrebbe essere questa l'occasione per porre il tema del potenziamento del ruolo dell'Avvocatura all'interno dei Consigli Giudiziari, organi ausiliari del CSM composti da magistrati e avvocati, che sulla carta hanno fra le altre anche la funzione di vigilare sul corretto funzionamento degli uffici e di valutare la professionalità dei giudici. Se i Consigli giudiziari fossero posti nelle condizioni di operare adeguatamente, certe storture forse potrebbero essere evitate».

Il governo sul sovraffollamento carcerario

Il sottosegretario Andrea Delmastro, che ha la delega al Dap, ha indicato le misure che il governo sta ipotizzando per ridurre il sovraffollamento carcerario: «Un altro terzo di detenuti sono tossicodipendenti per reati legati alla loro questione di tossicodipendenza: stiamo immaginando, con il coinvolgimento del Terzo settore, di poter consentire di eseguire le pene presso comunità terapeutiche garantendo loro, finalmente e per davvero, una seconda possibilità».

Inoltre, c’e la proposta di stanziare «84 milioni di euro per costruire nuovi padiglioni carcerari» e il governo sta lavorando – nell'ambito del cosiddetto 'piano Mattei' per l’Africa – per ridurre i detenuti stranieri facendo eseguire le sentenze di condanna nei Paesi di origine.

Il Dap e il Garante dei detenuti

Mentre le carceri scoppiano, il ministero è fermo sulla nomina del nuovo Garante delle persone detenute, già prorogato da due anni.

I nomi sul tavolo erano stati individuati in Felice Maurizio D’Ettore, ex deputato di Forza Italia e poi passato a FdI ma anche professore di diritto privato a Firenze, per il quale Nordio aveva riservato la presidenza; il magistrato in pensione Carminantonio Esposito e – su proposta dei 5 Stelle e in particolare dall’ex pm Roberto Scarpinato – il professore Mario Serio, ordinario di diritto privato comparato a Palermo oggi fuori ruolo.

La rosa di nomi, tuttavia, ha sollevato immediatamente un vespaio di polemiche. Tre le critiche principali, mosse soprattutto dal Partito democratico e da Verdi e Sinistra: la mancanza di attenzione alla rappresentanza di genere, la provenienza nettamente politica del possibile presidente ma anche la scarsa aderenza ai requisiti di legge dei curriculum e, nel caso di uno dei componenti, la mancanza del requisito di legge di non avere in atto rapporti con la pa.

I sindacati di polizia penitenziaria, invece, stanno chiedendo la rimozione del vertice del Dap, Giovanni Russo, nominato da Nordio appena 8 mesi fa e accusato di non gestire l’emergenza carceri, tra sovraffollamento e aumento del numero dei suicidi e aggressioni ai poliziotti.

«Non tolleriamo quindi più il silenzio assordante dei vertici del Dap di cui da settimane abbiamo chiesto l’avvicendamento», ha fatto sapere il segretario generale Osapp Leo Beneduci. E il segretario del sindacato di Polizia penitenziaria (Spp) Aldo Di Giacomo ha anche proposto come nomi alternativi quelli di «magistrati di grande esperienza come Sebastiano Ardita e Nicola Gratteri: entrambi hanno la capacità, ampiamente dimostrata in numerose e difficili circostanze, di garantire quella svolta rivendicata dal personale penitenziario, innanzitutto per assicurare l'incolumità fisica dello stesso personale».

