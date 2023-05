Il sottosegretario alla giustizia era indagato per rivelazione di segreto d’ufficio per aver dato al collega Donzelli un documento segreto del Dap sull’anarchico che era in sciopero della fame. La procura aveva chiesto l’archiviazione ma il gip non l’ha accolta

La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ma il gip non l’ha accolta e ha disposto di fissare l’udienza a luglio. In quella sede verranno ascoltate le parti.

Delmastro è stato indagato nel febbraio scorso per rivelazione di segreto d’ufficio per aver consegnato al collega di partito Giovanni Donzelli dei documenti riservati del Dap sull’anarchico Alfredo Cospito, allora in sciopero della fame contro il 41 bis.

Quei documenti sono poi stati letti in aula alla Camera da Donzelli, per attaccare il Partito democratico, perchè alcuni suoi esponenti erano andati a trovare in carcere l’anarchico, che condivideva l’ora d’aria con alcuni mafiosi.

Politicamente, l’incriminazione del sottosegretario era stata moto pesante per la credibilità del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Il 15 febbraio, infatti, il guardasigilli si era presentato davanti alla Camera per difendere Delmastro, ribadendo che il documento citato da Donzelli non era coperto da segreto nè classificato, ma solo «di limitata divulgazione». Dunque, secondo via Arenula, non era stato commesso alcun illecito. La richiesta di archiviazione della procura andrebbe in questa direzione, ma l’ultima parola sul rinvio a giudizio spetterà al gip.

