I magistrati hanno votato per eleggere il nuovo comitato direttivo centrale dell’Anm e l’esito è stato netto: i conservatori di Magistratura indipendente hanno vinto con 2065 voti, seguiti a stretto giro dai progressisti di Area con 1803. Come da pronostico e in linea con gli esiti del voto al Csm nel 2022, dunque, i due gruppi maggiori sono quelli che totalizzano il numero maggiore di preferenze.

A seguire i moderati di Unicost con 1560 e i progressisti di Magistratura democratica, con 1081 voti. Ultima la lista dei cosiddetti anticorrentisti di Articolo 101 con 304 voti.

Alta la partecipazione: ha votato circa l’82 per cento degli aventi diritto, con 6855 voti totali.

A Magistratura Indipendente, dunque, andranno 11 seggi nel parlamentino delle toghe, mentre ad Area ne saranno assegnati 9, 8 seggi per Unicost, 6 per Md, e 2 per Articolo 101. La prima riunione dovrebbe essere convocata per l'8 febbraio prossimo.

Con tutta probabilità, dunque, il prossimo presidente dell’Anm sarà tra gli eletti di Magistratura indipendente, tuttavia la speranza è quella di mantenere l’unità dei gruppi con una giunta unitaria.

Pur essendo la corrente considerata conservatrice, Mi è rimasta compatta con gli altri gruppi associativi nel dire no alla separazione delle carriere e alla riforma del governo Meloni e ha preso attivamente parte alle manifestazioni dei giorni scorsi durante l’apertura dell’anno giudiziario.

Le reazioni

«Sono soddisfatto del risultato di Area che ha avuto un enorme consenso, nonostante la separazione con Md. Ma quel che più entusiasma è la grande affluenza alle urne che dimostra la forza e la credibilità della ANM, nonostante gli attacchi subiti in questi giorni», è stato il commento a caldo del segretario di Area, Giovanni Zaccaro.

Area, infatti, ha corso separata da Magistratura democratica come è stato anche per il Csm, mentre nelle tornate elettorali precedenti i due gruppi erano uniti in un “cartello” unitario.

Le liste

I candidati erano in tutto 150 e le liste presentate cinque: Area e Magistratura indipendente le più numerose con 36 candidati, a seguire Unicost con 35 candidati, Magistratura democratica con 33 e infine Articolo 101 con 16. Si è iniziato a votare domenica mattina e i seggi si sono chiusi oggi alle 13.

Pochi i ricandidati rispetto al cdc uscente e nessuno della giunta esecutiva centrale si è ripresentato, lasceranno infatti il presidente Giuseppe Santalucia di Area, il segretario generale Salvatore Casciare di Mi e la vicepresidente Alessandra Maddalena di Unicost.

Tra i candidati noti, Md ha candidato il giudice di Cassazione Marco Patarnello, noto alle cronache dopo che la sua comunicazione nella mailing list dell’Anm contro il governo è stata pubblicata dal quotidiano il Tempo, scatenando polemiche.

La giunta unitaria

Vista la delicatissima fase storica per le toghe, con il governo deciso ad approvare la riforma costituzionale della separazione delle carriere, tutti i gruppi hanno auspicato di poter costituire una giunta unitaria, a riprova dell’unità della magistratura.

Nell’ultima assemblea, infatti, il plenum uscente ha dato applicazione al deliberato di dicembre e, con il sì all’emendamento di Md, ha fissato la data dello sciopero contro la riforma per il 27 febbraio.

La data presenta qualche problema: è molto ravvicinata rispetto alla costituzione della nuova giunta esecutiva centrale e lo sforzo di organizzare una mobilitazione su scala nazionale che ha l’imperativo di essere ampia e partecipata è improbo.

Le toghe più moderate, infatti, già stanno ragionando di rinviare la data: il colpo da poter sparare è uno e bisogna che centri il bersaglio e non è lontano dalla memoria lo sciopero del maggio 2022 contro la riforma Cartabia, che contò meno del 50 per cento delle adesioni.

Intanto, unanime è stato il consenso per l’iniziativa di protesta organizzata dall’Anm uscente in tutte le corti d’appello in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, con le toghe che hanno lasciato l’aula al momento in cui ha preso la parola il rappresentante del governo. La partecipazione è stata numerosa e soprattutto trasversale e viene considerata un segnale positivo in vista delle future iniziative.

