Antonio D’Amato: «Profili autorevoli. Così il Consiglio sarà indipendente»

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Antonio D’Amato, lei è il segretario di Magistratura indipendente. Come si arriva alle elezioni al Csm, ora fissate? Le elezioni del 25 e 26 ottobre 2026 non sono una scadenza formale: sono un banco di prova per la magistratura. In quel voto si misura la capacità dell’ordine giudiziario di recuperare credibilità e rilanciare con serietà il sistema dell’autogoverno. Dopo anni difficili, la priorità è una sola: riportare al centro profili autorevoli, trasparenti e competenti, magistrati che conosc