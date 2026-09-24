L’avvocata Montella: «Il diritto penale si adatti ai tempi del trauma della violenza di genere»

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Il reato di violenza sessuale è procedibile a querela della persona offesa e il termine per presentarla è di 12 mesi. Per questo, la procura, nel caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, ha chiesto l’archiviazione, escludendo che si possa procedere d’ufficio perché la condotta del parlamentare non era concretamente collegata all’esercizio delle sue funzioni. La procura non ha però smentito nel merito il racconto della donna. Ad ogni modo il termine di 12 mesi, spiega Tatiana Montel