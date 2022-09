Il gruppo conservatore di Magistratura indipendente è il primo in tutti i collegi tranne il Merito 4 e ha eletto 7 togati. Subito dietro Area con 6, poi Unicost con 4, 2 vanno a Magistratura democratica e un solo indipendente eletto grazie alla quota proporzionale, Andrea Mirenda

Si conferma una vittoria numerica sul numero di voti del gruppo conservatore di Magistratura indipendente, ma il riparto degli eletti e il correttivo proporzionale riequilibrano gli esiti.

Gli eletti – anche se i nomi devono ancora essere confermati alla commissione elettorale soprattutto per quanto riguarda i due collegi dei pm, sulla quota proporzionale – sono 7 di Mi (D’Ovidio, Paolini, Scaletta, Mazzola, Nicotra, Cilenti, Marchianò) con il 40 per cento; 6 di Area (Carbone, Abenavoli, Basilico, Morello, Cosentino, Chiarelli) ; 4 di Unicost (Bisogni, Forziati, D’Auria, Laganà) ; 2 di Magistratura democratica (Miele e Fontana, anche se Fontana ha corso come indipendente ma da iscritto ad Md e con il sostegno anche di Md); 1 indipendente (Mirenda).

In tutto hanno votato 7911 aventi diritto, con una affluenza intorno all’82 per cento, leggermente più bassa rispetto al 2018 ma in linea. I magistrati, quindi, hanno risposto massicciamente al voto. 768 sono state invece le schede bianche, e 187 le nulle, con una dispersione del 12 per cento.

Il lavoro di spoglio è stato più complicato del previsto, a causa del fatto che è stata la prima occasione in cui si è applicata la nuova legge elettorale approvata con la riforma Cartabia: le schede votate il 18 e 19 settembre sono arrivate a Roma, in Cassazione, il giorno dopo, e per scrutinarle sono serviti due giorni di lavoro.

Magistratura indipendente

L’affermazione del gruppo di Mi è stata un consolidamento rispetto al trend degli ultimi anni, in cui Mi ha ottenuto buoni risultati anche alle suppletive per reintegrare il Csm dopo le dimissioni in seguito allo scandalo dell’Hotel Champagne.

Il gruppo associativo, inoltre, in vista di queste elezioni ha subito una sorta di scissione interna: la legge elettorale ha previsto la possibilità di candidature indipendenti e diversi nomi noti di iscritti a Mi hanno scelto di candidarsi in autonomia – secondo alcune voci con la spinta dell’ex capocorrente di Mi, Cosimo Ferri - minacciandone il bacino elettorale.

L’operazione, però, non è riuscita: nel collegio di legittimità correva da indipendente ma iscritto a Mi Stefano Guizzi, noto per essere stato il difensore di Luca Palamara nel procedimento disciplinare, che però ha ottenuto 244 voti.

Secondo voci interne alla magistratura, tuttavia, i consensi di Ferri nel collegio di legittimità si sarebbero spostati su un altro candidato indipendente, Stanislao De Matteis, non eletto ma comunque oltre i 700 consensi. De Matteis, inoltre, avrebbe avuto l’appoggio esterno dei magistrati tributari, di cui è membro del consiglio di presidenza (il Csm della giustizia tributaria).

Il gruppo di Mi, in ogni caso, ha dimostrato compattezza elettorale e potrebbe definitivamente aver dato prova di essersi emancipato dall’ex uomo forte, oggi candidato alle elezioni politiche con Azione-Italia Viva.

In realtà, dai risultati emerge anche una precisa volontà di Mi di mostrare il grande distacco rispetto agli altri gruppi, anche a costo di eleggere meno rappresentanti. Il correttivo proporzionale della legge avrebbe permesso maggiori possibilità di eleggere candidati presentandone più di uno in ogni collegio.

Invece Mi ha preferito candidarne uno solo in tutti i collegi tranne nel Merito 4, e concentrare su un singolo nome tutti i voti, mostrando plasticamente il consenso ma rinunciando a tentare di far scattare il secondo nome in qualche collegio.

Le toghe progressiste di Area

Subito dietro Mi c’è quasi ovunque il candidato di Area, la corrente progressista delle toghe che ha dovuto fare i conti, per la prima volta in 10 anni, con la concorrenza di Magistratura democratica, con cui in precedenza si presentava unitariamente.

Questa divisione, nata con un differente approccio su come gestire il post scandalo dell’Hotel Champagne e da divergenze sulla scelta delle candidature, ha prodotto una polverizzazione del voto progressista su più candidati.

Il risultato di Area, per ora, è stato quello di tenere testa a Mi sul numero di eletti, oltre al successo nel collegio di Merito 4.

Se davvero si trovasse un punto di contatto con Md per ricostituire l’alleanza, come auspicato dal segretario di Area, Eugenio Albamonte, anche la maggioranza dei togati in consiglio potrebbe cambiare. Md, infatti, ha eletto due rappresentanti di cui uno è indipendente (ma da iscritto ad Md e con il sostegno anche di Md): Roberto Fontana nel collegio dei Pm 1, che ha scalzato a sorpresa il candidato di Area al secondo posto.

Del resto, l’obiettivo è eleggere togati in consiglio e i numeri con cui questo avviene diventano secondari. Il testa a testa con Mi, comunque, si conferma: la magistratura è sempre più polarizzata.

LaPresse

Gli indipendenti

Nonostante i tentativi di riforma per permettere l’elezione di candidati anche fuori dai gruppi associativi, il risultato non è stato raggiunto. L’unico indipendente eletto è Andrea Mirenda, nel collegio Merito 1, grazie al recupero proporzionale.

Niente da fare, invece, per i pm noti, la cui candidatura aveva attirato l’attenzione della stampa. Henry John Woodcock, noto per le sue inchieste a Trani e poi a Napoli,g si ferma al quarto posto, dietro di lui il procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, che sta gestendo il caso del figlio di Beppe Grillo. Fuori anche Carlo Lasperanza, il magistrato del caso Marta Russo.

Spicca tuttavia il buon risultato di alcuni indipendenti (segno che una quota della magistratura ha scelto di premiare colleghi esterni ai gruppi associativi ma considerati autorevoli): nel collegio di legittimità per il magistrato civile Marco Rossetti e di Stanislao De Matteis.

Sparisce A&I, sopravvive Unicost

Sparisce, invece, il gruppo Autonomia & Indipendenza, che nella scorsa consiliatura aveva eletto il suo fondatore – dalla scissione con Mi – Piercamillo Davigo, risultato anche il candidato più votato.

Il gruppo non è riuscito a sopravvivere elettoralmente al suo fondatore, in pensione dallo scorso ottobre e al centro della vicenda della loggia Ungheria. In particolare al sud, dove nel 2018 era stato eletto il consigliere Sebastiano Ardita, il risultato del gruppo è stato molto inferiore alle attese.

La corrente centrista di Unicost, invece, con quattro eletti è riuscita a ritrovare spazio elettorale dopo lo scandalo Palamara. Questo risultato le permette di poter aspirare ad essere l’ago della bilancia nelle maggioranze interne al prossimo Csm, per lo meno in quella che dovrà decidere sul vicepresidente. Il risultato è stato decisamente superiore alle aspettative interne di partenza e permette a Unicost di aspirare ad un ruolo centrale nel nuovo consiglio.

«A urne chiuse, possiamo esprimere la nostra gioia per il risultato conseguito. Il gruppo di Unicost vive ed il suo progetto è attuale. Il percorso di vero rinnovamento e le qualità umane e professionali dei candidati hanno pagato. Un sincero augurio anche a tutti gli altri consiglieri eletti. Adesso inizia la parte difficile, rifondare il Csm su basi di fiducia e credibilità interna ed esterna. I consiglieri di Unicost faranno la loro parte», ha detto Rossella Marro, presidente nazionale Unicost.

In attesa dei laici

I togati eletti rimarranno congelati almeno fino a novembre e l’attuale Csm lavorerà in regime di prorogatio.

I 10 componenti laici, infatti, verranno nominati dalle nuove camere, probabilmente a fine novembre. Se i pronostici elettorali verranno confermati, almeno 3 laici spetteranno a Fratelli d’Italia e altri tre verranno divisi tra Forza Italia e Lega, mentre le opposizioni dovrebbero contendersi i 4 restanti. Con questi numeri e il successo della destra in parlamento e dei conservatori tra le toghe, il vicepresidente sarà molto probabilmente della stessa area.

I numeri

Tutti i risultati numerici degli eletti.

PM (5 eletti)

Collegio 1:

Eligio Paolini (Mi), Firenze 986

Roberto Fontana (indipendente), Milano 675

Mario Palazzi (Area), Roma 621; Maurizio Arcuri (Unicost), Roma 461; Antonio Patrono (A&I), La Spezia 421; Patrizia Foiera (Comitato Altra proposta), Trento 254; Carlo Lasperanza (indipendente), Latina 59; Antonella Fava (indipendente), Bolzano 18; Elisabetta Labate (indipendente), Verona 35; Rosina Romano (indipendente), Roma 9

Collegio 2 (sud):

Marco Bisogni, Catania (Unicost) 974

Dario Scaletta, Palermo (Mi) 729

Maurizio Carbone, Taranto (Area) 686

Henry John Woodcock, Napoli (indipendente) 467; Greta Aloisi, Teramo (Comitato Altra proposta), 249; Gregorio; Capasso,Tempio Pausania (indipendente) 131; Gabriella Maria Tavano, Bologna (indipendente), 108; Simonetta Ciccarelli, L’Aquila (indipendente) 27

MERITO (13 eletti)

Collegio 1 (nord):

Maria Luisa Mazzola, Bergamo (Mi) 558

Mariafrancesca Abenavoli, Torino (Area) 182

Gaetano Campo, Vicenza (Md) 172; Cesare Bonamartini, Brescia (A&I) 169; Beatrice Secchi, Milano (Area) 138; Andrea Mirenda, Verona (indipendente), 130; Paola Ortolan, Milano (Unicost) 126; Luisa Savoia, Milano (Md) 112; Gian Andrea Morbelli, Torino (Comitato Altra proposta) 56; Davide Paladino, Aosta (indipendente), 27; Mariolina Panasiti, Milano (indipendente), 26; Barbara De Munari, Padova (A&I) 24; Anna Maria Dalla Libera, Brescia 20; Federica Sacchetto, Padova (Unicost) 16; Maria Elena Teatini, Venezia (indipendente), 15; Marco Lombardo,Torino (indipendente), 5; Vincenzo Nicolini, Milano (indipendente), 3

Collegio 2 (centro-ovest):

Bernadette Nicotra, Roma (Mi) 636

Marcello Basilico, Genova (Area) 352

Michele Forziati, Roma (Unicost) 238;

Valerio Savio, Roma (Md) 190; Rosa Servarolo, Firenze (indipendente) 91; Pierluigi Picozzi, Roma (A&I) 86; Leonardo Circelli, Roma (indipendente) 80; Emilia Conforti, Roma (Area) 79; Serafina Cannatà, Firenze (Comi]tato Altra proposta) 58; Elisabetta Tarquini, Firenze (Md) 35; Mario Erminio Malagnono, Roma (Comitato Altra proposta) 29; Roberto De Martino, Imperia (indipendente) 11; Carla Pastorini, Genova (indipendente) 9; Marco De Ioris, Roma (indipendente) 8; Elena Carusillo, Roma (Unicost) 3

Collegio 3 (centro-sud):

Edoardo Cilenti, Napoli (Mi) 430

Roberto D’Auria, Napoli (Unicost) 357

Tullio Morello, Napoli (Area) 244;

Domenica Miele, Napoli (Md) 202;

Eduardo Savarese, Napoli (indipendente) 198; Roberto Sereni Lucarelli, Ancona (indipendente) 91; Anna Mori, Bologna (Md) 81; Gabriella Pompetti, Ancona (indipendente) 81; Massimiliano Sacchi, Napoli (Comitato Altra proposta) 79; Carlo Coco, Bologna (A&I) 78; Maria Rosaria Pupo, Napoli (Comitato Altra proposta) 42; Giampiero Fiore, Bologna (indipendente) 16; Maura Stassano, Salerno (A&I) 10; Giuseppe Cioffi, Napoli Nord (indipendente) 10; Roberta Cinosuro, Bologna (indipendente) 6; Viviana Centola, Salerno (indipendente) 5

Collegio 4 (sud):

Genantonio Chiarelli, Brindisi (Area) 324;

Antonino Laganà, R. Calabria (Unicost) 244;

Maria Vittoria Marchianò, Crotone (Mi) 241;

Tiziana Drago, R. Calabria (Mi) 199; Giuseppe Battista, Bari (Unicost) 115; Paolo Morini, Lecce (Comitato Altra proposta) 111; Veronica Vaccaro, Gela (Comitato Altra proposta) 96; Stefania D’Errico, Taranto (Unicost) 94; Paolo Ramondino, R. Calabria (Md) 87; Monica Marchionni, Siracusa (indipendente) 79; Ines Casciaro, Lecce (indipendente) 45; Roberto Olivieri Del Castillo, Bari (A&I) 18

LEGITTIMITA’ (2 eletti)

Paola D’Ovidio (Mi) 1861 voti

Antonello Cosentino (Area) 1226 voti

Milena Falaschi (Unicost) 816; Stanislao De Matteis (indipendente), 780; Raffaello Magi (Md) 696; Marco Rossetti (indipendente) 601; Giacomo Rocchi (Comitato Altra proposta) 522; Stefano Guizzi (indipendente) 244; Silvia Salvadori (indipendente) 210.

© Riproduzione riservata