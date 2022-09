Care lettrici, cari lettori

mancano solo pochi giorni al voto del 18 e 19 settembre per eleggere la componente togata del Csm, che tanto ha occupato le ultime edizioni di questa newsletter.

In quest’ultima, prima della chiusura della campagna elettorale, contiene gli ultimi contributi dei candidati. In fondo, poi, troverete l’elenco completo di tutti gli interventi di queste settimane. Ringrazio di nuovo tutti i magistrati che hanno accettato la proposta di mettersi in gioco e presentarsi non solo ai loro colleghi elettori, ma anche a tutti gli altri lettori di questa newsletter.

Spero possa essere stato un utile strumento di approfondimento per i magistrati chiamati al voto ma è stata anche la dimostrazione che esistono argomenti e anche temi di giusto scontro ideale, non solo trame e potere.

In questo numero scrivono il candidato indipendente nel collegio Pm 2, Gregorio Capasso, che spiega come è possibile restituire credibilità alla magistratura.

Poi il candidato di Area nel collegio di Legittimità, Antonello Cosentino, fissa un obiettivo: riallacciare il Csm alla società, ricucendo gli strappi nati con gli scandali.

Infine intervengono i candidati di Magistratura democratica. Domenica Miele, candidata al collegio Merito 3, sottolinea come il valore più importante non solo da recuperare ma da far valere è l’indipendenza, di cui il Csm è baluardo.

Paolo Ramondino, candidato nel collegio Merito 4, ricorda come la stella polare debba sempre essere la Costituzione, e utilizza un peculiare richiamo, che ha animato la sua campagna elettorale: "... La tien' coccos a ricer'? O si nu strunz come tutti quant’ llate? A tiene na cos’ a raccuntà? Forza, curaggio. A tiene o no n’a cos’a raccuntà? ...".

Elisabetta Tarquini, candidata nel collegio Merito 2, torna su un tema caro a questa newsletter: la parità di genere. Ricorda come nella magistratura ancora donne e uomini non sono uguali nei fatti e fissa in questo obiettivo una delle responsabilità del nuovo Csm.

Infine, Anna Mori, candidata nel collegio Merito 3, ricorda una grande verità, che vale anche per i magistrati: “Per quanto ci crediamo assolti, siamo per sempre coinvolti”.

Tornano anche i contributi esterni, sia da parte dell’avvocatura che della magistratura. Il magistrato in pensione, Rosario Russo, torna a stigmatizzare il metodo con cui vengono condotti i disciplinari al Csm, partendo dal caso di una nomina del 2018 al tribunale di Marsala.

Il presidente degli avvocati giuslavoristi, Tatiana Biagioni, fa invece un bilancio del convegno nazionale in corso in questi giorni a Trieste.

Tutti i contribuiti di candidati e gruppi associativi

Collegio Merito 1

Beatrice Secchi (Area)

Gaetano Campo (Md)



Collegio Merito 2

Serafina Cannatà (Altra proposta)

Valerio Savio (Md)

Bernadette Nicotra (Mi)

Marcello Basilico (Area)

Elisabetta Tarquini (Md)

Collegio Merito 3

Maria Rosaria Pupo (Altra proposta)

Massimiliano Sacchi (Altra proposta)

Eduardo Savarese (Indipendente

Tullio Morello (Area)

Anna Mori (Md)

Domenica Miele (Md)

Collegio Merito 4

Veronica Vaccaro (Altra proposta)

Paolo Ramondino (Md)

Collegio Pm 1

Patrizia Foiera (Altra proposta)

Mario Palazzi (Area)

Maurizio Arcuri (Unicost)

Collegio Pm 2

Marco Bisogni (Unità per la Costituzione)

Gregorio Capasso (Indipendente)

Collegio Legittimità

Stefano Guizzi (indipendente)

Giacomo Rocchi (Altra proposta)

Raffaello Magi (Md)

Stanislao De Matteis (Indipendente)

Marco Rossetti (indipendente)

Antonello Cosentino (Area)



I gruppi associativi

L’analisi della segretaria di Unicost Rossella Marro

L’intervista al segretario di Magistratura indipendente, Angelo Piraino

L'intervista al segretario di Area, Eugenio Albamonte

L'intervista al segretario di Magistratura democratica, Stefano Musolino

Il corso del Cnf per i consiglieri distrettuali di disciplina

Si è svolta a Roma la due giorni di corso di formazione per i consiglieri distrettuali di disciplina. L’evento è stato organizzato su iniziativa della Commissione giurisdizionale e rapporti con i Consigli Distrettuali di Disciplina del Consiglio Nazionale Forense coordinata dalla Vicepresidente del Cnf, Patrizia Corona.

L’evento è stato pensato come un passaggio di testimone tra consiglieri, con un impianto sia pratico che teorico, utile a favorire, per quanto possibile, la prosecuzione del lavoro dei Consigli di Disciplina, evitando possibili rallentamenti. Accanto alle sessioni teoriche affidate ai consiglieri nazionali, infatti, i gruppi di lavoro pomeridiani sono stati affidati ai presidenti del Cdd che concluderanno il mandato a fine anno.

I giuslavoristi a Trieste

Con oltre 600 avvocati riuniti in presenza a Trieste, si sta svolgendo il convegno nazionale dei giuslavoristi italiani di Agi, sul tema “Il Lavoro e l'Impresa nell'Italia che riparte”.

"Questo evento - ha spiegato la presidente nazionale Agi, Tatiana Biagioni - ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella la medaglia di Rappresentanza del Capo dello Stato. Un riconoscimento che viene attribuito dal Presidente della Repubblica a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico o sociale. Il convegno nazionale, qui a Trieste, parte con questo importantissimo riconoscimento che condividiamo idealmente con la città".

Durante i lavori anche la firma, tra Agi e Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, di una convenzione triennale per la realizzazione di iniziative formative dedicate a giuslavoristi e consulenti del lavoro "con l'obiettivo di accrescere le competenze delle rispettive categorie professionali".

2 nuovi giudici a Genova

Via libera del Csm ad aggiungere due giudici all’organico dii Genova, dove gli avvocati hanno protestato contro la carenza di organico, che rischia di mettere in forte difficoltà la celebrazione di processi importanti e complessi, come quello sul ponte Morandi.

Le domande dovranno arrivare entro il 29 settembre. Si tratta di una pratica urgente della III Commissione, votata in Commissione e oggi in Plenum. I magistrati verranno assegnati al distretto per far fronte alle situazioni - anche momentanee - di criticita' nei diversi distretti.

© Riproduzione riservata