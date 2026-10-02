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Ora che i partiti stanno scaldando i motori in vista delle prossime elezioni politiche, anche la giustizia è tornata ad essere un tema.

L'ha toccata il vicepremier leghista Matteo Salvini, che ha Quarta Repubblica ha dichiarato che «se vinciamo noi le elezioni, nella prossima legislatura riproporremo la riforma della giustizia». Un altro tentativo dopo la bocciatura con il referendum costituzionale sarebbe un unicum nella storia della repubblica, ma staremo a vedere.

Anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha detto di voler contribuire al programma del centrosinistra proprio con argomenti di giustizia e in particolare il garantismo: «Alla Leopolda ci saranno tante persone, avvocati e l'ex sindaco di Lodi, che è stato accusato ingiustamente e la Procuratrice generale di Milano (Francesca Nanni, ndr), che ha riaperto alcuni casi tra cui Garlasco, che è stato uno scandalo per la giustizia che lascia perplessi tutti, a destra e a sinistra».

Certamente la giustizia rimane tema ostico da trattare in campagna elettorale, ma forse un'eredità positiva del referendum è il fatto che se ne torni a parlare come qualcosa di centrale nel futuro programma, sia nel centrodestra che nel centrosinistra.

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