Nel dl Giustizia è stato inserito un emendamento di FdI che prevede che procuratori generali e presidenti di corte d’Appello possano candidarsi a un nuovo incarico dopo appena due anni dal loro insediamento, invece che dopo i canonici quattro. Questo apre nuovi scenari per le corti d’Appello di Milano e Roma

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Il decreto Giustizia è in via di approvazione e contiene un emendamento che consente ai presidenti di Corte d’appello e ai procuratori generali di concorrere a un nuovo incarico direttivo dopo soli due anni, anziché cinque, dal loro insediamento.

L’iniziativa di Fratelli d’Italia, con il presidente della commissione Giustizia Ciro Maschio, ha provocato la dura reazione dell’Associazione nazionale magistrati: «Si tratta di una norma dannosa, che respingiamo con nettezza. Non è difficile affermare che si tratta di una norma ad personam, valida per i soli vertici distrettuali, che crea un regime di favore per una ristretta cerchia di posizioni apicali, senza alcuna giustificazione organizzativa». Per l’Anm, si tratta di una previsione che sacrifica la stabilità degli uffici e che provocherà vacanze frequenti e numerose reggenze.

le reazioni

«Questa norma trasforma gli incarichi direttivi in tappe provvisorie di una carriera personale. L’Anm ha sempre contrastato questi interventi che, compiacendo i vertici organizzativi, mettono a rischio l’indipendenza di tutta la magistratura».

La scelta di questo intervento, infatti, non è legata – almeno apparentemente – a esigenze specifiche, pur venendo inserita in un decreto legge in via di conversione.

Tra i gruppi associativi, a prendere le distanze pubblicamente da questa previsione sono state sia la corrente progressista di Area che quella conservatrice di Magistratura democratica.

Anche l’Unione italiana camere penali è dello stesso avviso del sindacato delle toghe e definisce l’emendamento «inutile e dannoso, sbagliato sia quanto alla forma che alla sostanza», visto che il vincolo dei cinque anni era stato introdotto «per assicurare la stabilità degli incarichi e contenere il carrierismo». Invece questa previsione consente di candidarsi per un nuovo ufficio a metà del primo mandato quadriennale.

Gli effetti

In caso di approvazione, l’emendamento potrebbe rendere più affollata la corsa ai posti al vertice della procura generale di Firenze e delle Corti d’appello di Milano e Roma.

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