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Nel Giulio Cesare di Shakespeare è magistralmente rappresentata la forza dell’oratoria e della retorica. Il popolo romano applaude il discorso di Bruto, inteso ad attaccare Giulio Cesare e a giustificare il suo assassinio, ma subito dopo acclama con pari forza il famoso discorso di Antonio («...e Bruto è uomo d’onore»), volto a difendere la memoria e la generosità di Cesare.

Era soltanto una tardiva applicazione della sofistica, nata molto prima in Grecia e mai in realtà tramontata. Ben vero, da sempre il sofista è il persuasore che tecnicamente sa fare scegliere non il «più vero», ma quel che in una determinata situazione sembra il «più opportuno e vantaggioso» (Platone, Teeteto, 166).

Già sul finire dell’Ottocento, la tecnica comunicativa, e soprattutto la forza manipolatrice (magica, si diceva) del messaggio pubblicitario, furono poste al servizio dell’incipiente consumismo, finché la Politica (soprattutto tedesca e italiana) non decise di adottare gli stessi metodi per carpire il consenso elettorale: se adescato e lasciato nella propria ignoranza, il civis-elettore poteva essere piegato tanto al consumo quanto alle ideologie politiche dei potenti: obiettivi che spesso confluiscono. Oggi, in pieno nichilismo (anche) giuridico (Irti – Severino) — imbarbarito dai mezzi di comunicazione (volti prevalentemente a captare l’attenzione e il favore dell’Homo oeconomicus, in veste di ‘bue’ consumatore) — l’opinione pubblica sente il processo (soprattutto) penale nella versione che le viene consegnata dal salotto televisivo. Il luogo cioè in cui si sviluppa teatralmente il chiacchiericcio dell’inautentico (di cui tratta M. Heidegger in Essere e Tempo), assai più pericoloso e soprattutto vuoto dell’ordalia barbarica, perché non fa capo né a Dio, dato per morto e mai risorto, né alla ricerca della Verità, sacrificata sull’altare degli spot pubblicitari (che mirano a scientificamente captare interesse, consenso e acquisti).

il valore del processo

Resta così falsificato il valore ideale (non solo simbolico) del processo, come luogo rituale in cui l’umanità, cercando la Verità (anzi l’umana verità), con i (davvero miserabili) mezzi di cui dispone (costituzione, leggi democraticamente emesse, ragione, ermeneutica, etc.), decide e recide l’inevitabile controversia tra gli opposti interessi, con una decisione destinata (ancorché umana, e forse «troppo umana») a resistere (tendenzialmente) - con il giudicato - all’inarrestabile fluire del divenire. In questo senso ha ragione G. Cordero, quando affermava che in realtà il giudice è condannato a giudicare, nonostante il cristiano «nolite iudicare» abbia una valenza morale perfino laica. Inoltre, al di là dello schermo, tra gli spettatori vi assistono anche indagati, imputati, parti offese, i loro congiunti e amici e perfino quanti sono chiamati a giudicare, persone tutte che già soffrono tanto per l’insostenibile e ineliminabile trauma del processo.

Il giudizio penale è un male necessario; non lo è di certo la sua amplificazione e la sua teatrale enfatizzazione, tale da potere incidere alla lunga addirittura sull’esito del giudizio in corso, che resta – e deve restare - un’esperienza unica e irripetibile meritevole di ogni rispetto

Non meno preoccupante è la gestione mediatica del messaggio politico. Dagli anni settanta fu chiaro che la vittoria elettorale poteva arridere soltanto a chi disponesse del mezzo televisivo, anche perché esso rende inutile la mediazione dei partiti ed i comizi di piazza, raggiungendo e ammaliando gli elettori direttamente nelle loro case. Si tratta tuttora di un regime oligopolistico, che ha soprattutto stravolto la comunicazione politica. É un fatto che, escluse le debite eccezioni (a volte molto meritorie), essa da qualche tempo si consuma esclusivamente nei «salotti televisivi», in cui il confronto si svolge tra ‘gladiatori’ della parola e della contumelia (spesso assai greve), in cui è bandita la ricerca della verità, così ingenerando soltanto insuperabile scetticismo anche negli spettatori più avvertiti. Dispiace vedere illustri personaggi della cultura pressati dal conduttore di turno a fornire una risposta ...telegrafica a complessi quesiti, perché incalzati dall’implacabile intervallo pubblicitario. Non è un caso che i duelli tra detti gladiatori sono intervallati da spazi di puro intrattenimento o di satira politica: anche tali combattimenti sono finalizzati alla massimazione dell’audience e quindi alla resa pubblicitaria, di tal che in realtà non sono i confronti para-politici a essere intercalati dalla pubblicità, ma è l’implacabile pubblicità a essere intervallata, e resa più accattivante, dall’agone para-politico (melius circense) e dagli spazi di puro intrattenimento.

D’altronde, l’anglicismo audience (dal latino audientia) designa soltanto il numero di ascoltatori-spettatori, cioè di coloro che sono attratti magicamente dal messaggio pubblicitario in sé e per sé irrazionale, che si cerca (invano) di impreziosire con duelli verbali, tanto poco costosi quanto lontani da una corretta comunicazione politica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: i più conoscono i nomi dei detersivi, dei profumi e delle auto pubblicizzati, ma perfino i cittadini più formati scolasticamente non sanno collocare nel tempo la Rivoluzione Francese o l’attentato alle Torri Gemelle! É appena il caso di rilevare quanto tutto ciò incida negativamente sull’effettività della democrazia, che presuppone ovviamente profonda coscienza critica in capo agli elettori.

la civiltà dell’immagine

Da un punto di vista più comprensivo, come in Grecia il passaggio dalla cultura orale (Omero) alla civiltà scritta ha determinato la prevalenza del senso della vista su quello dell’udito, così oggi si afferma la prevalenza dell’immagine, che oscura le connessioni logico-sintattiche della scrittura e impigrisce le capacità critiche: lo spettatore televisivo stenta a reagire eticamente se assiste ripetutamente ai naufragi dei migranti che annaspano in acqua o alle azioni di guerra più sanguinose (come ...se fosse un film).

La civiltà dell’immagine si sovrappone a quella del linguaggio: un conto è trattare in una composizione scritta della «parata militare», il cui significato linguistico e concettuale richiama immediatamente al lettore la marcia e l’esibizione di armi in un contesto di sfoggio preordinato alla difesa o all’attacco in guerra; altro conto è ‘vedere’ alla televisione una «parata militare», che di per sé visivamente si appiattisce al pari di una qualunque azione teatrale. Nella stessa tragedia greca era il coro a veicolare il significato della contestuale azione scenica. Le immagini di per sé sono tanto evidenti e immediate quanto afone e avalutative. Per quanto singolare possa sembrare, proprio perché privo dell’immagine che intende rappresentare, il linguaggio (orale o scritto) è di per sé culturalmente e concettualmente più denso.

In definitiva, fatte salve le dovute eccezioni per i programmi culturali assai spesso molto encomiabili, il messaggio dei salotti televisivo mistifica tanto la realtà e la ritualità del processo quanto il messaggio politico, appiattendo lo spirito critico degli spettatori. Tutto l’opposto, dunque, di quell’«agire comunicativo» che — siccome fondato sui principi della correttezza, verità, veridicità, comprensibilità — J. Habermas (in Etica del discorso, 1985) ritiene necessario per il corretto funzionamento della democrazia partecipativa. E perciò la comunicazione sociale resta asservita prevalentemente alle esigenze della pubblicità commerciale e del profitto, economico e politico.

Forse all’Homo oeconomicus, siccome trattato come ‘bue’ consumatore e malleabile elettore, tocca riscoprire l’utilità di un arnese altrettanto potentemente tecnologico: il telecomando!

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