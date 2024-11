Prove di distensione tra esecutivo e toghe. Il guardasigilli è intervenuto all’evento di Magistratura democratica. La presidente Silvia Albano: «Noi non abbiamo in tasca nè il libretto rosso di Mao nè il Capitale di Marx, noi abbiamo in tasca la Costituzione».

Prove di distensione in corso, alla vigilia della decisione del tribunale di Roma sul trattenimento di sette migranti nel cpr in Albania.

Dopo una settimana infuocata di botta e risposta tra l’esecutivo e in particolare Magistratura Democratica, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto al convegno per i 60 anni di Md.

Davanti agli ex colleghi, il guardasigilli ha ribadito che «Noi vogliamo il dialogo con la magistratura, proprio perché sappiamo che la magistratura è chiamata ad applicare le leggi». Però, ha aggiunto, «Altro problema è la critica al merito politico e al contenuto delle leggi una volta che sono state approvate e Mattarella è stato chiarissimo su questo. Mi auguro che nel confronto futuro ci sia sempre meno una critica della magistratura al merito politico delle leggi in Parlamento e un abbassamento di toni da parte della politica a criticare le sentenze».

L’intervento del ministro è stato salutato da un applauso. «Ringraziamo di cuore il ministro per aver scelto di partecipare, questo è il dialogo che vorremmo», ha commentato la presidente di Md, Silvia Albano, che è stata oggetto di minacce dopo gli attacchi subiti per la decisione da lei presa, collegialmente, come giudice della sezione immigrazione di Roma, non convalidando il trattenimento dei primi migranti portati in Albania.

Albano, visibilmente emozionata, è intervenuta duramente: «Il fatto che chi cerca di applicare la Costituzione venga appellato come 'giudice comunista' mi preoccupa molto per lo stato della nostra democrazia e per il suo futuro», ha detto riferendosi alle parole del ministro Matteo Salvini. «Noi non abbiamo in tasca nè il libretto rosso di Mao nè il Capitale di Marx, noi abbiamo in tasca la Costituzione».

«Non stiamo a difendere nessun privilegio, l'indipendenza della magistratura è la garanzia di tutelare i diritti di tutti i cittadini. Oggi tocca ai migranti, domani chissà, potrebbe accadere a ciascuno di noi», ha concluso.

A margine, ha commentato coi giornalisti gli attacchi ricevuti in questi giorni: «Io non ho nessuna intenzione di fare un scontro con il governo, è il governo che vuole farlo con me. E io da questo scontro voglio sottrarmi» e ancora «Non sono intervenuta mai in questo periodo perché c'è stata una personalizzazione insopportabile. C'è stato un pronunciamento unanime di tutte le comunità dei giuristi: dall'Unione delle Camere penali all'associazione dei professori di diritto dell'Unione europea. Per dire che sulla supremazia del diritto europeo non ci si può fare nulla».

Proprio su questo punto domani si deciderà sulla convalida dei nuovi trattenimenti, con potenziali nuovi scontri nonostante i toni concilianti di Nordio.

