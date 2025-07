Il ministro «l'altro giorno un magistrato in servizio si è permesso di indicare su un giornale tutti gli errori fatti dal ministro nel caso Almasri . Potrebbe essere oggetto di valutazione». Il segretario di Area, Giovanni Zaccaro, ha risposto che «il ministro approfitta di un dibattito sulla mafia per intimidire i magistrati che osano criticare il suo operato»

Esplode l’ennesimo scontro tra il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e la magistratura. Il guardasigilli, in occasione del convegno dal titolo “Parlate di Mafia”, ha lanciato una durissima accusa alle toghe: «L'altro giorno un magistrato in servizio si è permesso di indicare su un giornale tutti gli errori fatti dal ministro nel caso Almasri. Che un magistrato si permetta di censurare su un giornale le cose che ho fatto, in qualsiasi paese al mondo avrebbero chiamato gli infermieri. Potrebbe essere oggetto di valutazione». E ancora «i magistrati sono convinti di godere di una impunità tale da poter dire quello che vogliono. Questo rimane fino a che non faremo una riforma perché non c'è sanzione di fronte a esondazioni improprie».

Il riferimento è al magistrato di Cassazione Raffaele Piccirillo, che ha avuto un ruolo importante al ministero fino all’insediamento del governo Meloni come capo di gabinetto e ha analizzato la gestione dell’espulsione del generale libico ora sotto la lente della Corte penale internazionale.

Piccirillo ha analizzato in una intervista a Repubblica le ragioni per cui secondo lui «non vi erano valide ragioni giuridiche per non convalidare l’arresto e non consegnarlo alla Corte penale internazionale».

L’effetto paventato da Nordio è quello di un procedimento disciplinare su iniziativa del ministero, che può attivarsi in questo senso anche se poi l’azione disciplinare spetta al procuratore generale presso la Cassazione.

Le repliche

Immediate sono arrivate le reazioni dei gruppi associativi. Il segretario di Area, Giovanni Zaccaro, ha risposto che «il ministro approfitta di un dibattito sulla mafia per intimidire i magistrati che osano criticare il suo operato. Ha calato la maschera: il suo modello è Trump che licenzia i magistrati che indagano i suoi amici. Per fortuna in Italia c'è ancora la Costituzione che ha consentito alla magistratura di non farsi intimidire dal terrorismo, dalle mafie e dai poteri economici e mediatici. Non sarà per questo che il Ministro la vuole riformare?».

Uno scontro, questo, che minaccia di ingigantirsi e aprire una nuova crepa tra toghe e ministero, proprio all’indomani della mano tesa del Csm per risolvere insieme la questione del raggiungimento degli obiettivi di giustizia del Pnrr.

© Riproduzione riservata