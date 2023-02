Il ministero della Giustizia ha risposto alla richiesta di accesso agli atti dei deputati e, nel ribadire che il documento non è coperto da segreto, scrive però che il ministero non può fornirlo e si limita a rilasciare gli estratti di 3 pagine, esattamente quelli letti da Donzelli. Grimaldi: «Siamo arrivati a un cortocircuito non più tollerabile. Non siamo in una dittatura in cui il potere può usare i dossier contro le opposizioni e negare i diritti alle stesse».

Gli atti citati dal deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Dozelli, potevano essere divulgati ma il ministero della Giustizia, di fatto, non intende rilasciarne copia ad altri che li richiedano.

La risposta – identica per tutti nonostante le domande fossero leggermente diverse – ricevuta dai tre deputati che avevano presentato istanza di accesso agli atti, Angelo Bonelli dei Verdi, Marco Grimaldi di Sinistra Italiana e Riccardo Magi di Più Europa, è contraddittoria.

Nella risposta di quattro pagine – fornita dal ministero dopo giorni dalla richiesta - si legge che le «la scheda sintetica Nic (quella utilizzata da Donzelli ndc) non rileva nè disvela contenuti sottoposti al segreto investigativo o rientranti nella disciplina degli atti classificati» e che «la dicitura “limitata divulgazione” presente sulla nota di trasmissione della scheda rappresenta una formulazione che esula dalla materia del segreto di stato e dalle classifiche di segretezza», come già detto dal ministero.

Tuttavia, comunque il ministero ha ridotto l’accesso agli altri deputati, limitandosi a fornire gli estratti dalle pagine 49, 53 e 54 della scheda Nic, epurate dai dati sensibili degli operanti. Le pagine riguardano le conversazioni tra l’anarchico Alfredo Cospito e i suoi compagni di ora d’aria.

La contraddizione

Per giustificare il ridotto accesso, il ministero scrive che l’istanza non può essere gestita da via Arenula ai sensi della legge 241/1990 che disciplinano proprio il segreto e prevedono alcune esclusioni al diritto di accesso agli atti e il decreto 115 del 1996 che regola “le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso. Per questo l’istanza si considera di sindacato ispettivo e quindi si prendono in considerazione solo i quesiti specifici presentati dai deputati.

Di tutte le domande, infatti, il ministero prende in considerazione quella che definisce «l’unica richiesta connotata da specificità», a sottintendere che non si possa dare seguito a generica richiesta di accesso a tutti gli atti ma sia necessario circostanziarla.

Di fatto, quindi, ai deputati è arrivata solo la parte di documento già letta in aula da Donzelli e non il testo completo. Nonostante, secondo lo stesso ministero, fosse divulgabile e ottenibile dai parlamentari.

Grimaldi ha definito la risposta «surreale: il ministero mi comunica che la scheda di sintesi non è coperta da segreto ma continua a non farmela vedere. Siamo arrivati a un cortocircuito non più tollerabile, in cui il segreto d’ufficio viene applicato in modo arbitrario ad alcuni atti e riservato agli uni e non agli altri. Non siamo in una dittatura in cui il potere può usare i dossier contro le opposizioni e negare i diritti alle stesse».



