Cari lettori,

la scadenza elettorale del Csm, per cui si vota il 18 e 19 settembre, si sta avvicinando. Per questo, come avrete notato, ho aumentato il numero di edizioni settimanali della newsletter.

I contributi che stanno arrivando sono moltissimi e ringrazio tutti i candidati, per la voglia di mettersi in gioco in prima persona, spiegando le ragioni della loro candidatura e presentandosi ai lettori della newsletter che sono loro colleghi e dunque votanti ma anche avvocati e giuristi.

Fino al giorno del voto, l'appuntamento settimanale con In contraddittorio raddoppia, così che tutti i contributi che mi sono stati inviati possano trovare spazio.

In questa edizione canonica del venerdì trovano spazio le presentazioni della candidata di Mi nel collegio Merito 2, Bernadette Nicotra, che approfondisce sia le ragioni per cui si è convinta ad accettare la candidatura che l’orizzonte del nuovo Csm: contrastare il pericolo di trasformare i tribunali in aziende, come rischia di accadere con la riforma Cartabia.

Segue quello del candidato di Area nel collegio Merito 3, Tullio Morello, il quale spiega il ruolo molto politico che i laici avranno nel prossimo Csm e riflette sugli errori dei gruppi associativi da non commettere più.

Infine, quello del candidato indipendente nel collegio di Legittimità, Stanislao De Matteis, che entra nel merito della cosiddetta questione morale ed esprime un giudizio molto negativo della riforma Cartabia.

Tutti i contribuiti di candidati e gruppi associativi

Collegio Merito 1

Beatrice Secchi (Area)



Collegio Merito 2

Serafina Cannatà (Altra proposta)

Valerio Savio (Md)

Bernadette Nicotra (Mi)

Collegio Merito 3

Maria Rosaria Pupo (Altra proposta)

Massimiliano Sacchi (Altra proposta)

Eduardo Savarese (Indipendente

Tullio Morello (Area)

Collegio Merito 4

Veronica Vaccaro (Altra proposta)

Collegio Pm 1

Patrizia Foiera (Altra proposta)

Mario Palazzi (Area)

Collegio Pm 2

Marco Bisogni (Unità per la Costituzione)

Collegio Legittimità

Stefano Guizzi (indipendente)

Giacomo Rocchi (Altra proposta)

Raffaello Magi (Md)

Stanislao De Matteis (Indipendente)



I gruppi associativi

L’analisi della segretaria di Unicost Rossella Marro

L’intervista al segretario di Magistratura indipendente, Angelo Piraino

L'intervista al segretario di Area, Eugenio Albamonte

L'intervista al segretario di Magistratura democratica, Stefano Musolino

Csm: il confronto tra candidati organizzato dall’Anm

La giunta dell’Anm della Cassazione ha organizzato il primo incontro tra candidati alle elezioni del Csm, a cui hanno partecipato i 9 magistrati candidati (Giacomo Rocchi, Paola D'Ovidio, Milena Falaschi, Stanislao De Matteis, Marco Rossetti, Stefano Guizzi, Antonello Cosentino, Raffaello Magi e Silvia Salvadori) per i due posti riservati ai giudici di legittimità e che si può rivedere su Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=N_Vq4bvu5ZI&ab_channel=formazionedecentratacassazione

I temi principali sono stati la perdita di credibilità della categoria dopo gli scandali, il ruolo delle correnti e i nodi della riforma Cartabia.

I decreti delegati della riforma Cartabia

Le evoluzioni politiche e la campagna elettorale stanno mettendo in crisi l’ipotesi di approvazione dei decreti delegati della riforma Cartabia. La ministra della Giustizia punta ad approvare prima della fine della legislatura i decreti delegati per la riforma del penale e quella del civile, ma gli accordi presi prima della crisi di governo non reggono più.

In particolare la Lega con il senatore Simone Pillon al Senato si sta opponendo all’approvazione dei decreti delegati sul civile, mentre il Movimento 5 Stelle e Piero Grasso stanno chiedendo modifiche a quelli del penale.

Anche l’avvocatura penale ha espresso preoccupazione per quanto sta avvenendo in commissione Giustizia, sottolineando che «I decreti delegati snaturano alcuni degli aspetti migliori della riforma Cartabia, e ne aggravano le parti peggiori. Ancora una volta i decreti attuativi riscrivono in modo sensibile la volontà del Parlamento consolidata nella legge delega. Il Parlamento reagisca ora, o altrimenti il nuovo Parlamento si impegni ad intervenire».

Secondo i penalisti, «i decreti attuativi replicano per alcune parti le medesime criticità della delega, mentre per altre occorre prendere atto che si è inteso procedere forzandone il perimetro ed individuando soluzioni che allontanano ancora di più il nostro processo dallo schema del giudizio accusatorio», sottolinea il documento dell’Ucpi. «La disciplina del processo che rischia di consegnarci questa Legislatura, pure superati i peggiori punti di caduta delle riforme Bonafede, presenta dunque oggi, alla luce dei decreti delegati per come concepiti e redatti, precisi profili di incompatibilità costituzionale».

Addio all’equo compenso

La legge sull’equo compenso, molto attesa dai professionisti e in particolare dagli avvocati, non verrà approvata entro la fine di questa legislatura. Tutto da rifare, quindi, nella prossima. La conferenza dei capigruppo, infatti, non ha trovato l’intesa su quando mandare al voto il testo prima della chiusura della legislatura.

La presidente del Cnf, Maria Masi, ha detto che «Sebbene non ci sia ancora formalmente un insabbiamento del testo, è evidente che i tempi siano quasi definitivamente spirati. "L'attuale situazione infastidisce non poco sotto un duplice profilo: sia per la sensazione che i professionisti, non adeguatamente considerati in questi anni particolarmente difficili, per usare un eufemismo, possano essere strumentalizzati in campagna elettorale e sia perché è stato trascurato dalla classe politica il loro diritto a un compenso giusto, a fronte della qualità e quantità delle prestazioni richieste e svolte».

Sergio Paparo, coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense ha espresso delusione, «i professionisti e in particolare gli avvocati attendevano questo provvedimento a garanzia delle loro giuste remunerazioni rispetto ai cosiddetti clienti forti e l’OCF, di concerto con il CNF e con tutte le associazioni forensi, si è speso tantissimo perché il Parlamento ne concludesse l’iter di approvazione.Questo flop si sarebbe dovuto evitare sottraendolo alle dinamiche proprie della campagna elettorale».

Anche il segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense, Giampaolo Di Marco è intervenuto, dopo che nei mesi scorsi aveva criticato il disegno di legge, parlando di «testo non ottimale, sicuramente perfettibile, e si riteneva fosse un'approvazione "bandiera". Avevamo espresso i nostri dubbi sulla bontà del provvedimento: il disegno di legge avrebbe introdotto delle norme che invece di avere potere deterrente per i committenti forti, avrebbero finito per colpire i professionisti attraverso un regime sanzionatorio ancor più penalizzante per gli iscritti agli ordini professionali».

Salta anche l’ergastolo ostativo

Anche la riforma dell’ergastolo ostativo non è stato inserito nella calendarizzazione dei lavori al Senato e in particolare il Movimento 5 Stelle ha mostrato forte disappunto. «Abbiamo cercato fino all'ultimo di convincere le altre forze a fare uno sforzo per tagliare il traguardo. Il loro rifiuto» ha prodotto l’impossibilità di giungere a una convergenza e al voto finale.

«Senza i correttivi che avevamo messo a punto qui alla Camera le norme sull'ergastolo ostativo richieste dall'Europa rischiano di aprire le porte ai mafiosi. Irresponsabili è dir poco: siamo molto preoccupati e indignati perchè una serie di veti incrociati tra Pd e destra fanno saltare tutto, anche la delega fiscale e l'equo compenso», ha commentato il presidente della commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni.

7 giudici per Genova

Nel giro di pochi mesi, al tribunale di Genova dovrebbero arrivare sette giudici penali: questo è emerso dall'incontro del vicepresidente del Csm David Ermini con i vertici del tribunale e degli organi degli avvocati. L'incontro ha riguardato le problematiche di carenza d’organico nel tribunale dove si stanno per svolgere tre maxi processi: il crollo del Morandi, il filone bis sulle altre infrastrutture e per il fallimento Qui!Group. Ermini ha chiesto agli avvocati di revocare l'astensione proclamata per il 12 settembre e al presidente del tribunale di revocare l'ordine di servizio sullo slittamento della fissazione dei processi al 2025

La scopertura effettiva è di 15 giudici, ma di questi quattro sono o in maternità o in malattia o impegnati in altri settori e quindi non sostituibili.

La fine della presidenza Amato

Il 18 settembre 2022 scadrà il mandato alla Corte costituzionale del presidente, Giuliano Amato. Il 13 Amato presiederà la sua ultima udienza, in cui ci sarà anche il tradizionale saluto dei giudici e dell'avvocatura e un suo intervento che si annuncia di sostanza.

Essendo lui un giudice di nomina presidenziale, toccherà a Sergio Mattarella individuare chi dovrà sostituirlo. Solo dopo, il plenum della Consulta voterà il suo nuovo presidente. Non ci sono certezze: il criterio è quello dell’anzianità di carica, ma per la prima volta ci sono tre nomi di giudici tutti nominati lo stesso giorno, Silvana Sciarra, Daria De Pretis e Nicolo' Zanon. Dopo la presidenza Cartabia del 2019, prima donna al vertice della corte, la carica potrebbe tornare in mani femminili.

Convegno di Agi

L’associazione Avvocati giuslavoristi italiani ha organizzato il convegno nazionale a Trieste dal 15 al 17 aprile, con il titolo “Il lavoro e l’impresa nell’Italia che riparte”.

© Riproduzione riservata