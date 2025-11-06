false false

La prima donna presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano. La prima presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi. E la prima ministra della Giustizia, Paola Severino.

Tutte protagoniste de “La signora in-giustizia”, il panel dedicato alla giustizia e i diritti a “Il Domani delle donne”, la due giorni di dialoghi sul potere e la rappresentazione femminile in scena al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma.

Durante l’incontro moderato da Giulia Merlo, giornalista di Domani e autrice della newsletter In contraddittorio, si sono confrontate le prime donne a ricoprire queste tre posizioni di vertice nel mondo della giustizia, un settore tradizionalmente conservatore che ci ha messo molto a dare spazio al genere femminile. E che forse oggi finge di aver risolto il problema del soffitto di cristallo, non ancora infranto del tutto.

Tra pregiudizi e sostegno

Ma qual è stata la loro esperienza personale? Si sono mai sentite sopportate o escluse nel mondo della giustizia? «A inizio carriera ho colto forme di pregiudizio da parte di alcuni miei colleghi più esperti, ma questo mi ha fortificato. Più avanti negli anni non mi è più capitato, anche perché i tempi sono cambiati: è del 1963 la legge che ha aperto alle donne in magistratura, con l’arrivo delle prime donne magistrato due anni dopo», ha detto Margherita Cassano, fino allo scorso settembre prima presidente della Corte di Cassazione.

Paola Severino, avvocata e professoressa emerita di Diritto penale all’Università Luiss, di cui è presidente della School of law, ha invece ricostruito la sua esperienza da ministra della Giustizia nel governo di Mario Monti. Severino ha escluso che essere donna abbia avuto un peso nella sua nomina a Guardasigilli: «Per me fu una sorpresa, quando Mario Monti mi chiamò. Andare al ministero voleva dire chiudere uno studio in 24 ore. Ma mi rassicurò il fatto di potermi scegliere in autonomia lo staff, composto da molte donne anche senza bisogno di quote ma sulla base del merito: perché ci sono uomini e donne meritevoli e queste vanno scelte. Essere la prima donna in quel ruolo fu una grande responsabilità ma anche e un grande orgoglio, nella speranza di aver rappresentato degnamente il mio paese».

Raggiungere il vertice

La parola è poi passata a Maria Masi, avvocata civilista del Foro di Nola e prima donna presidente del Consiglio nazionale forense, l’organo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana. Com’è stato governare un mondo complesso come quello dell’avvocatura, un ambiente in cui i clienti scelgono a chi affidarsi anche indipendentemente dal merito? «Nella mia carriera sono sempre stata supportata anche dagli uomini, a partire da quelli della vita privata, mio padre e mio marito. E anche da parte dei clienti non ho percepito forme di discriminazione. Tuttavia so di essere stata fortunata e sento la responsabilità di sostenere chi non ha avuto lo stesso sostegno e le stesse possibilità», ha detto Masi.

«Quando ho iniziato a fare la penalista eravamo in due donne», ha raccontato Paola Severino, «I colleghi uomini mi chiedevano se volessi diventare come la mia collega più anziana che era una figura piuttosto dura, io rispondevo che si può fare l’avvocato penalista anche rimanendo femminile. Il tempo ci ha fato ragione: vedo tante ragazze appassionate che oggi lo fanno con successo».

Tornando al mondo della magistratura, Merlo ha poi sottolineato la difficoltà che le donne hanno a fare carriera nelle posizioni apicali. Perché sono molto alla base – oggi più del 50 per cento dei magistrati sono donne – e molto meno ai vertici? «Vari studi cercano di capire se dipende dalla loro autoesclusione o da pregiudizi ancora presenti in chi le deve giudicare», ha spiegato Cassano.

«La premessa è che le donne sono entrate in ritardo in magistratura, dunque si sconta un gap temporale ancora da riassorbire completamente rispetto alle regole del nostro ordinamento giudiziario. Inoltre ho l’impressione che in una parte delle donne magistrato scatti una tendenza a tagliarsi fuori da sole, dato che negli anni centrali della loro vita sono assorbite dalla cura della famiglia. Tuttavia, è obiettivo che per le magistrate il cambio di sede, quasi sempre richiesto per andare a occupare incarichi direttivi, sia un elemento più gravoso che per gli uomini. Anche perché le sedi di centro-sud hanno meno servizi di supporto. Questi sono fattori di condizionamento». La presenza delle donne sta diventando maggiore «negli incarichi semidirettivi, che hanno ruolo intermedio ma vitale per il funzionamento di una realtà giudiziaria».

Nella sottorappresentazione delle donne al vertice, infatti, pesa il fatto che per passare da un ruolo a un altro sia necessario cambiare distretto, e quindi regione, elemento che penalizza le donne molto più degli uomini. Ma ancora più difficile è per le avvocate, che agiscono nel libero mercato e per cui può essere molto pesante gestire una maternità: «Il rischio di perdere clienti è concreto, ho visto con i miei occhi colleghi uomini approfittare di gravidanze per sottrarre clienti ad avvocati donne».

Le giovani generazioni

La professoressa Severino ha poi riflettuto sul ruolo dell’insegnamento nella formazione delle nuove generazioni, soprattutto delle studentesse di giurisprudenza, che domani saranno le magistrate, le avvocate e le professoresse con l’ambizione di raggiungere il vertice: «Fondamentale è trasmettere loro il principio del merito: si avanza per merito e su quello bisogna fare affidamento». L’insegnamento più importante è quello di trasmettere che, quando si sceglie una persona per un incarico «va scelta la persona più meritevole, a prescindere che sia una donna o un uomo. Agli studenti va detto che bisogna puntare sul merito e ho trovato tante studentesse meritevoli».

