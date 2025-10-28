Due giorni di dialoghi e duelli sul potere, la libertà e la rappresentazione con al centro le voci femminili del nostro tempo. L’evento sarà il 6 e il 7 novembre alla camera di Commercio di Roma, nella Sala del tempio di Vibia Sabinia e Adriano, piazza di Pietra

Il 6 e il 7 novembre si terrà il Domani delle donne, una due giorni di dialoghi e duelli sul potere, la libertà e la rappresentazione. L’evento si terrà alla camera di Commercio di Roma, nella Sala del tempio di Vibia Sabinia e Adriano, piazza di Pietra.

Ingresso libero, su prenotazione, fino a esaurimento posti.

Tra le protagoniste: Elly Schlein, Serena Dandini, Valeria Golino, Teresa Ciabatti, Antonella Lattanzi, Nadia Urbinati, Rosy Bindi, Giorgia Serughetti, Paola Severino, Monir Ghassem, Luciana Castellina, Mara Carfagna, ce molte altre e altri. Al centro delle discussioni ci saranno politica, giustizia, sport, cultura, comicità. Protagoniste saranno le donne che stanno cambiando il paese e che si incontreranno per raccontare il nostro tempo.

Il messaggio del direttore

«Per la prima volta Domani si cimenta con un festival di incontri che indagano su qual è e quale sarà il posto reale delle donne in tutti i campi. Quelli tradizionalmente maschili ma anche quelli considerati femminili: nel potere, nella Chiesa, nella politica, nella giustizia, nella cultura, nello sport, nel cinema e nello spettacolo.

Ci siamo tenute e tenuti alla larga dagli stereotipi di genere, ma anche e altrettanto dalle liturgie del femminismo e dalle ipocrisie dell’uso per marketing della questione femminile. Tentiamo dunque un’operazione complicata, consapevoli che è anche spericolata. Per farci aiutare abbiamo chiamato giornaliste, intellettuali, attiviste e protagoniste della vita civile.

Indagheremo l’irresistibile ascesa delle donne in politica nell’era della destra, cercheremo di capire in che direzione va il mondo dei diritti, perché dobbiamo contare ancora i femminicidi, cos’è davvero la libertà femminile, cos’è l’amicizia fra donne e a cosa può servire. Non potevamo non invitare anche alcuni uomini che stanno ragionando su sé stessi e sulla ciclopica questione maschile che si è spalancata in questi nostri tempi. Tanti punti di vista diversi per trovare le parole per scrivere ogni giorno una storia comune. Come deve fare un giornale».

La mostra fotografica

Il 6 novembre sarà inaugurata anche la mostra fotografica di Antonio De Matteo, a cura di Amnesty International Italia, «Stessa lotta, stessi diritti. Dieci donne, dieci storie di attivismo». È il racconto di dieci donne che ogni giorno lottano per la libertà dalla violenza e dalla discriminazione, il diritto alla salute fisica e mentale, all’istruzione, a un’abitazione sicura, a un ambiente sano, al voto, a un salario equo, al diritto di manifestare. Sono le storie di Parisa Nazari, Pia Covre, Daniela Ionita e Silvana Agatone, attiviste da anni al fianco di Amnesty per difendere i diritti umani. A dar loro voce lungo il percorso della mostra sarà Rossella Brescia.

6-7 novembre

Ad aprire l’evento, alle 10.30, sarà l’incontro «Destra, sostantivo singolare femminile» con Maria Elena Boschi, Mara Carfagna, Flavia Perina. Modera Nicola Imberti.

Nel pomeriggio si parlerà anche di politica estera e diritti con Rosy Bindi, Riccardo Noury e Nadia Urbinati, nell’incontro «Da Orbán a Trump, la guerra globale contro i diritti». Modera Francesca De Benedetti. «Donne spettacolari» è il titolo del panel che vedrà protagoniste Serena Dandini e Valeria Golino, intervistate dal direttore Emiliano Fittipaldi. A chiudere la giornata ci saranno Teresa Ciabatti e Fumettibrutti.

Il 7 novembre si aprirà, sempre alle 10.30, con «(R)esistere nello spazio pubblico». Modera Marika Ikonomu in dialogo con Marie Moïse e Nadeesha Uyangoda. La giornalista e divulgatrice Donata Columbro insieme all’avvocata Ilaria Boiano, la giudice Paola Di Nicola Travaglini e Federica Rosin dell’Osservatorio nazionale femminicidi, lesbicidi e trans*cidi di Non una di meno dialogheranno sulle narrazioni e sul perché contare i femminicidi è un atto politico e di cura.

Durante la giornata si parlerà anche di “Decostruire il maschile” con Lorenzo Gasparrini e Lorenzo Maragoni. Chiuderanno la due giorni Laura Formenti e Monir Ghassem, insieme a Beppe Cottafavi, con l’incontro «Oggi le comiche».

Il programma del 6 novembre:

10.15 - 10.30

Saluti introduttivi

Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma

Antonio Campo Dall’Orto, Presidente CdA Editoriale Domani

Emiliano Fittipaldi, Direttore Domani

10.30 - 11.15

Destra, sostantivo singolare femminile

Maria Elena Boschi, Mara Carfagna, Flavia Perina

Modera Nicola Imberti

Inaugurazione della mostra fotografica, a cura di Amnesty International Italia:

Stessa lotta, stessi diritti. Dieci donne, dieci storie di attivismo

Con Rossella Brescia, Francesca Corbo, Antonio De Matteo, Parisa Nazari

11.30 - 12.15

Chiamatemi portiera

Antonella Bellutti, Vittorio Di Trapani, Valerio Piccioni, Luisa Rizzitelli

Modera Carmelo Leo

12.20 - 12.40

L’altra metà dell’algoritmo

Desirèe Valeriani, Marketing Director Cerved Group SpA

12.45 - 13.30

Elly Schlein dialoga con Emiliano Fittipaldi

15.30 - 16.15

Da Orbán a Trump, la guerra globale contro i diritti

Rosy Bindi, Riccardo Noury, Nadia Urbinati

Modera Francesca De Benedetti

16.20 - 17.10

Santo Padre, Chiesa Madre

Suor Nathalie Becquart, Marinella Perroni

Modera Maria Tornielli

17.15 - 18.00

La Signora In-giustizia

Margherita Cassano, Maria Masi, Paola Severino

Modera Giulia Merlo

18.05 - 18.25

Connessioni femminili, il digitale come spazio di libertà e formazione

Anna Dipace, Professoressa Ordinaria di Pedagogia Sperimentale e Preside della Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport presso l’Università Telematica Pegaso

18.30 - 19.10

Donne spettacolari

Serena Dandini, Valeria Golino

Con Emiliano Fittipaldi

19.15 - 20.00

Scrittura, fumetto e identità femminile

Teresa Ciabatti, Fumettibrutti

Modera Beppe Cottafavi

Il programma DEL 7 NOVEMBRE:

10.30 - 11.15

(R)esistere nello spazio pubblico

Marie Moïse, Nadeesha Uyangoda

Modera Marika Ikonomu

11.20 - 11.30

Quello che le donne (ancora) non dicono

Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management Aeroporti di Roma SpA

11.45 - 12.30

(Rac)contare i femminicidi

Ilaria Boiano, Donata Columbro, Paola Di Nicola Travaglini, Federica Rosin

Modera Emanuela Del Frate

12.45 - 13.30

Racconto del potere e realtà

della condizione delle donne

Linda Laura Sabadini, Giorgia Serughetti

Modera Lisa Di Giuseppe

15.00 - 15.45

L’uomo non regge

Luciana Castellina, Walter Siti

Modera Beppe Cottafavi

16.00 - 16.20

Donne e tecnologia: il futuro passa dalla formazione

Francesca Meriggi, Gruppo Chief Innovation Officer di Engineering

16.30 - 17.15

Decostruire il maschile

Lorenzo Gasparrini, Lorenzo Maragoni

Modera Danilo Fastelli

17.30 - 17.50

Sui binari del futuro: alla guida della logistica del domani

Sabrina De Filippis, AD e DG di FS Logistix

18.00 - 18.40

L’amicizia femminile, la scoperta

della sensualità, la minaccia

Giulia Caminito, Antonella Lattanzi,

Modera Alice Valeria Oliveri

18.45 - 19.30

Oggi le comiche

Laura Formenti, Monir Ghassem

Modera Beppe Cottafavi

