Affrontare l’inflazione con la politica. È ora di dotarsi di nuovi strumenti

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L’inflazione nei prossimi anni continuerà a venire da shock geopolitici e colli di bottiglia. Occorre che strumenti come controlli dei prezzi e scorte strategiche entrino nella cassetta degli attrezzi dei policy makers

L’inflazione e il costo della vita sono stati uno dei temi centrali delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, e con ogni probabilità avranno un ruolo simile nelle tornate elettorali del 2027 in Europa. Finora, le misure di contrasto all’inflazione si sono quasi ovunque limitate ad aiuti puntuali ad alcune categorie, come gli autotrasportatori o gli agricoltori. Misure che alleviano le difficoltà dei settori più esposti, ma non contrastano l’aumento dei prezzi e gravano sulle finanze pubbliche