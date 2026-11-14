diario europeo

Affrontare l’inflazione con la politica. È ora di dotarsi di nuovi strumenti

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista
14 novembre 2026 • 17:50
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L’inflazione nei prossimi anni continuerà a venire da shock geopolitici e colli di bottiglia. Occorre che strumenti come controlli dei prezzi e scorte strategiche entrino nella cassetta degli attrezzi dei policy makers

L’inflazione e il costo della vita sono stati uno dei temi centrali delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, e con ogni probabilità avranno un ruolo simile nelle tornate elettorali del 2027 in Europa. Finora, le misure di contrasto all’inflazione si sono quasi ovunque limitate ad aiuti puntuali ad alcune categorie, come gli autotrasportatori o gli agricoltori. Misure che alleviano le difficoltà dei settori più esposti, ma non contrastano l’aumento dei prezzi e gravano sulle finanze pubbliche

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 

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