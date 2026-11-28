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L’affondamento di due mezzi navali russi nel mare della Libia ad opera di droni marini ucraini ha indotto gli europei a domandarsi dove sia il confine tra una passività che invita Mosca a insistere e un eccesso di reazione che rischia di scatenare vortici non controllabili. In merito gli europei sono al solito divisi. Non così gli italiani: tanto il governo Meloni quanto l’opposizione hanno giudicato sconsiderata l’operazione ucraina

L’affondamento di due mezzi navali russi nel mare della Libia ad opera di droni marini ucraini ha indotto gli europei a domandarsi dove sia il confine tra una passività che invita Mosca a insistere e un eccesso di reazione che rischia di scatenare vortici non controllabili. In merito gli europei sono al solito divisi. Non così gli italiani: tanto il governo Meloni quanto l’opposizione hanno giudicato sconsiderata l’operazione ucraina. Potrebbe esportare la guerra nel Mediterraneo, si sostiene, e