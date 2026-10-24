Resistere al clima di ostilità

Tra guerra e odio, c’è chi continua a lavorare in silenzio per la pace

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
24 ottobre 2026 • 18:52
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Nonostante l’assenza per motivi di salute del papa, ad Assisi si celebra l’incontro del 1986 voluto da Giovanni Paolo II, che ebbe un’intuizione: le religioni possono aiutarsi a non alimentare i rispettivi fondamentalismi. Uno spazio libero difeso da Sant’Egidio

«La guerra ha penetrato ogni cosa. Costruire la pace è l’unica vittoria». Lo dice Yura Lifanse il responsabile dei volontari di Sant’Egidio in Ucraina, centinaia di giovani e adulti dediti fin dall’inizio della guerra ad aiutare sfollati, profughi, feriti e vulnerabili. Come si resiste al male quando l’odio pervade tutto? I molteplici tentativi di negoziato in corso provano a giungere a una svolta ma sono spesso delusi. Europei e americani si parlano e questa è una novità: in genere a Trump non

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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