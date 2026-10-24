Tra guerra e odio, c’è chi continua a lavorare in silenzio per la pace

Nonostante l’assenza per motivi di salute del papa, ad Assisi si celebra l’incontro del 1986 voluto da Giovanni Paolo II, che ebbe un’intuizione: le religioni possono aiutarsi a non alimentare i rispettivi fondamentalismi. Uno spazio libero difeso da Sant’Egidio
«La guerra ha penetrato ogni cosa. Costruire la pace è l’unica vittoria». Lo dice Yura Lifanse il responsabile dei volontari di Sant’Egidio in Ucraina, centinaia di giovani e adulti dediti fin dall’inizio della guerra ad aiutare sfollati, profughi, feriti e vulnerabili. Come si resiste al male quando l’odio pervade tutto? I molteplici tentativi di negoziato in corso provano a giungere a una svolta ma sono spesso delusi. Europei e americani si parlano e questa è una novità: in genere a Trump non