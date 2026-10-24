Tra guerra e odio, c’è chi continua a lavorare in silenzio per la pace

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«La guerra ha penetrato ogni cosa. Costruire la pace è l’unica vittoria». Lo dice Yura Lifanse il responsabile dei volontari di Sant’Egidio in Ucraina, centinaia di giovani e adulti dediti fin dall’inizio della guerra ad aiutare sfollati, profughi, feriti e vulnerabili. Come si resiste al male quando l’odio pervade tutto? I molteplici tentativi di negoziato in corso provano a giungere a una svolta ma sono spesso delusi. Europei e americani si parlano e questa è una novità: in genere a Trump non