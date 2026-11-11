Basta guerre identitarie: i giovani vogliono futuro

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I giovani hanno premiato i democratici con un vantaggio di 35 punti, e a muoverli non sono stati i temi identitari, su cui i repubblicani continuano a condurre le loro “guerre culturali”, ma l’economia

Dopo le presidenziali americane del 2024, un dato si è imposto all’attenzione per i suoi risvolti preoccupanti: il divario di genere sempre più marcato nell’elettorato più giovane. Trump ha prevalso tra gli uomini under 30, mentre le giovani donne hanno premiato Kamala Harris. Lo stesso schema si è ripetuto altrove: in Germania nel 2025 la Linke è stata il primo partito fra le ragazze, l’AfD tra i ragazzi. Ne è nata una narrazione potente: una generazione spaccata, con i maschi risucchiati dalla