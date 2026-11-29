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Il papa e il diavolo sono tornati, dopo mezzo secolo. Il 29 giugno 1972, negli anni tempestosi seguiti al concilio, Paolo VI parla della sensazione che «da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio». Quattro mesi più tardi, nell’udienza generale del 15 novembre, Montini ragiona esemplarmente sul male e sul demonio, «agente oscuro e nemico» di cui descrive a lungo la continua azione pervertitrice e nei confronti del quale esorta alla vigilanza. Del tutto diverso è lo scenari