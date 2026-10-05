Se la paura vince sulla speranza in America latina

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Il voto brasiliano dimostra, ancora una volta, che il modello novecentesco di una società organizzata per corpi intermedi e rappresentanze di classe funziona sempre meno. In una società sempre più atomizzata l’odio per il collettivo (espresso benissimo dall’odio social) si combina con la priorità della sicurezza declinata come mano dura “qui e ora”. Che è quello che promette Bolsonaro Jr