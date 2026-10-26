le sorti di un continente

Con la vittoria di Lula, la fine del ciclo progressista in America Latina è rinviata

Gennaro Carotenuto
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Gennaro Carotenuto
26 ottobre 2026 • 19:29
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Di sicuro Lula resta l’ultimo politico del Novecento in servizio permanente effettivo; qui e ora è bastato per vincere. Con la sua vittoria, la fine del «ciclo progressista latinoamericano» è rinviata. Ma il presidente brasiliano resta un’eccezione in un continente orientato a Trump

La vittoria di Lula nel ballottaggio in Brasile è netta, spostando dieci milioni di voti dal primo turno. Ma è un successo che fa da monito per le sinistre e non archivia la crisi della regione assediata da Trump. Il 51,8 per cento con quasi 4,5 milioni di voti di vantaggio sull’avversario di estrema destra Flávio Bolsonaro, ci dice che le partite le vincono i campioni. Alcuni paragonano Lula a Pelé, che fu ministro del neoliberale Cardoso. Ma Lula, campione della sinistra, è piuttosto Diego Arm

Gennaro Carotenuto
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Gennaro Carotenuto

Storico, università della Campania. Dopo il dottorato in Spagna, tra i suoi principali temi di ricerca vi sono le dittature e le violazioni di diritti umani in America latina. Ha insegnato anche alla Bocconi di Milano ed è stato visiting all'Università di Montevideo, alla Sorbona di Parigi e alla City University di New York.

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