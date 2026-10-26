il commento

Il voto in Brasile e Serbia è il Rubicone della democrazia

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
26 ottobre 2026 • 15:46
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Le elezioni rappresentano il confine estremo della democrazia, oltre il quale il regime è un altro. Questa è la lezione che Belgrado e Brasilia offrono a tutti noi. Con in più un avvertimento sul ruolo di Trump

Serbia e Brasile: paesi diversi, un’unica chiara vittoria. E una lezione: le elezioni rappresentano il confine estremo della democrazia, oltre il quale il regime è un altro. In Serbia, il presidente ha sùbito riconosciuto la sconfitta, a conteggio in corso dato il divario. In Brasile ci si aspetta una battaglia sul risultato che il perdente non accetta: qui la storia non sembra finita. L’erosione della democrazia è più profonda in Brasile. Tra i due paesi, la vicenda serba è la più sorprendente;

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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