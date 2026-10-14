l’analisi

I compromessi al ribasso umiliano il centrosinistra

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
14 ottobre 2026 • 20:48
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La vittoria del campo largo è pronosticata dai sondaggi sulle intenzioni di voto: sommati, i voti in teoria destinati ai singoli partiti dell’opposizione superano la somma dei voti previsti per i partiti di maggioranza (dunque le destre senza Vannacci). Ma questa aritmetica si presta a una obiezione: l’elettorato di sinistra è meno omogeneo e più selettivo

“Negoziato” e “compromesso” sono tra le parole più usate nel discorso politico italiano, dove compaiono sempre con connotazioni positive. Chi potrebbe negare che un compromesso raggiunto trattando non sia buona cosa? Senza contare che i compromessi hanno un vantaggio: sollevano dall’onere di prendere decisioni forti, disagevoli, divisive. Mettono tutti d’accordo, pacificano, smussano, risolvono. Però nella realtà le cose sono più complicate e talvolta un compromesso che sottrae a scelte coerenti

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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