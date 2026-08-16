Il caos americano: gli scenari incerti con l’Ue a pezzi

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Unico paese europeo ad aver accettato di partecipare al Bord of Peace in ossequio a Trump e al suo “piano di pace” per Gaza, il governo Meloni siede in quel consesso nel ruolo ufficiale di osservatore: ma cosa osservi è un mistero, finora non ha mai spiegato agli italiani cosa stia accadendo nella Striscia. Eppure eventi significativi si susseguono, e tutti volgono al peggio. Netanyahu ha dichiarato ufficialmente che il “piano di pace” trumpiano non gli interessa. Non solo a Gaza non arretrerà