L’editoriale

Il caos americano: gli scenari incerti con l’Ue a pezzi

Guido Rampoldi
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16 agosto 2026 • 21:00

I paesi che ora sono esposti all’avanzare del disordine cercano di sopperire alla propria vulnerabilità abbozzando alleanze fino a ieri impensabili, possibili segmenti delle concatenazioni geopolitiche nella quale si riorganizzerà il mondo

Unico paese europeo ad aver accettato di partecipare al Bord of Peace in ossequio a Trump e al suo “piano di pace” per Gaza, il governo Meloni siede in quel consesso nel ruolo ufficiale di osservatore: ma cosa osservi è un mistero, finora non ha mai spiegato agli italiani cosa stia accadendo nella Striscia. Eppure eventi significativi si susseguono, e tutti volgono al peggio. Netanyahu ha dichiarato ufficialmente che il “piano di pace” trumpiano non gli interessa.  Non solo a Gaza non arretrerà

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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